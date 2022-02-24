https://tr.sputniknews.com/20220224/disisleri-bakanligindan-ukrayna-aciklamasi-1054182869.html
Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın
Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donbas'taki askeri harekatı sonrası Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı. Açıklamada bölgedeki vatandaşlardan evlerinde... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T09:11+0300
2022-02-24T09:11+0300
2022-02-24T09:21+0300
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Türk Dışişleri Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına yönelik uyarı mesajı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız için duyuru, 24 Şubat 2022Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-donbassa-askeri-operasyon-karari-aldi-1054179910.html
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ukrayna, rusya, dışişleri
Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın
09:11 24.02.2022 (güncellendi: 09:21 24.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donbas'taki askeri harekatı sonrası Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı. Açıklamada bölgedeki vatandaşlardan evlerinde kalmaları, ülkeden çıkmak isteyenlere ise destek verileceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Türk Dışişleri Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına yönelik uyarı mesajı yayınladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız için duyuru, 24 Şubat 2022
Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,
Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.
Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır."