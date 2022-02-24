https://tr.sputniknews.com/20220224/disisleri-bakanligindan-ukrayna-aciklamasi-1054182869.html

Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donbas'taki askeri harekatı sonrası Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı. Açıklamada bölgedeki vatandaşlardan evlerinde... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T09:11+0300

2022-02-24T09:11+0300

2022-02-24T09:21+0300

ukrayna

politika

rusya

dışişleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Türk Dışişleri Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına yönelik uyarı mesajı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız için duyuru, 24 Şubat 2022Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-donbassa-askeri-operasyon-karari-aldi-1054179910.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, rusya, dışişleri