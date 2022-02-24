https://tr.sputniknews.com/20220224/dolar-14-tlyi-gecti-1054183272.html
Dolar 14 TL'yi geçti
Dolar 14 TL'yi geçti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından 13.90'dan başlayan dolar kuru... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T09:29+0300
2022-02-24T09:29+0300
2022-02-24T09:30+0300
ekonomi
dolar
euro
rusya
ukrayna
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Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında yükselişe geçti.Operasyonun ardından dolar kuru TL karşısında 13.90 TL'ye sıçradı. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı.Euro/TL kuru ise 15,6290 TL seviyesinden yatay başladı.
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dolar, euro, rusya, ukrayna
Dolar 14 TL'yi geçti
09:29 24.02.2022 (güncellendi: 09:30 24.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından 13.90'dan başlayan dolar kuru 14.05'i aştı.
Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon
sonrasında yükselişe geçti.
Operasyonun ardından dolar kuru TL karşısında 13.90 TL'ye sıçradı. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı.
Euro/TL kuru ise 15,6290 TL seviyesinden yatay başladı.