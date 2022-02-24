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Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi
Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi
Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, sokak düğününde çocukların oyun alanı dışına alınmasını isteyen müzisyen Sedat Erdog, bir davetli tarafından saldırıya uğradı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:51+0300
2022-02-24T13:51+0300
yaşam
gelin
damat
düğün
çocuk
anons
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Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep’in Nurdağı İlçesi Esenler Mahallesinde yapılan bir sokak düğününde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, gelin ve damadın oynadığı alandaki çocukların yakınları tarafından dışarı alınmasını isteyen anons yaptı. İddiaya göre anonsun ardından davetliler arasında bulunan H.Y., yanına gelerek tartıştığı müzisyen Erdog'u darbetti.Davetlilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, burnunda kırık oluşan ve gözü moraran Erdog, Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Sedat Erdog, burnunu kıran H.Y.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.28 yıldır düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağladığını anlatan Sedat Erdog, "Pazar günü düğünde sahne aldık. Gelin ve damadı gelmelerinin ardından oyun alanına aldık. Bu sırada çocukların oyun alanına gelmesiyle gelin düşme tehlikesi geçirdi. Ben de onu görünce anons yaparak çocukların pistten alınması uyarısında bulundum. Daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım bir kişi bana, 'hareketlerine dikkat et, ayağını denk al' dedi. Ben ne olduğunu anlamadım ama bu kişi daha sonra yakamı tutarak kafa attı. Kalabalık ortamda eşimin ve çocuklarımın yanında darbedilmem beni derinden etkiledi" diye konuştu. Sedat Erdog, kendisini darbeden şüphelinin cezalandırılması için şikayetinden vazgeçmeyeceğini de kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220220/gelin-ve-damadin-etrafinda-drift-yaptilar-1054055572.html
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gelin, damat, düğün, çocuk, anons

Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

13:51 24.02.2022
© DHASedat Erdog
Sedat Erdog - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© DHA
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Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, sokak düğününde çocukların oyun alanı dışına alınmasını isteyen müzisyen Sedat Erdog, bir davetli tarafından saldırıya uğradı.
Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep’in Nurdağı İlçesi Esenler Mahallesinde yapılan bir sokak düğününde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, gelin ve damadın oynadığı alandaki çocukların yakınları tarafından dışarı alınmasını isteyen anons yaptı. İddiaya göre anonsun ardından davetliler arasında bulunan H.Y., yanına gelerek tartıştığı müzisyen Erdog'u darbetti.
Davetlilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, burnunda kırık oluşan ve gözü moraran Erdog, Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Sedat Erdog, burnunu kıran H.Y.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
28 yıldır düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağladığını anlatan Sedat Erdog, "Pazar günü düğünde sahne aldık. Gelin ve damadı gelmelerinin ardından oyun alanına aldık. Bu sırada çocukların oyun alanına gelmesiyle gelin düşme tehlikesi geçirdi. Ben de onu görünce anons yaparak çocukların pistten alınması uyarısında bulundum. Daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım bir kişi bana, 'hareketlerine dikkat et, ayağını denk al' dedi. Ben ne olduğunu anlamadım ama bu kişi daha sonra yakamı tutarak kafa attı. Kalabalık ortamda eşimin ve çocuklarımın yanında darbedilmem beni derinden etkiledi" diye konuştu. Sedat Erdog, kendisini darbeden şüphelinin cezalandırılması için şikayetinden vazgeçmeyeceğini de kaydetti.
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