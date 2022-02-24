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https://tr.sputniknews.com/20220224/erdogandan-senegalde-hayatini-kaybeden-ozel-harekat-sube-muduru-erenin-ailesine-taziye-ziyareti-1054177398.html
Erdoğan'dan, Senegal'de hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti
Erdoğan'dan, Senegal'de hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T00:43+0300
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türkiye
hayrettin eren
senegal
taziye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in taziye evini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.
türkiye
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hayrettin eren , senegal, taziye, recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan, Senegal'de hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti

00:43 24.02.2022 (güncellendi: 00:44 24.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in taziye evini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.
Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.
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