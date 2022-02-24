https://tr.sputniknews.com/20220224/fatih-altayli-hekime-siddet-uygulayani-tedavi-etmeme-hakki-olsun-1054186784.html

Fatih Altaylı: Hekime şiddet uygulayanı tedavi etmeme hakkı olsun

Fatih Altaylı: Hekime şiddet uygulayanı tedavi etmeme hakkı olsun

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin olarak, "Hekime şiddet uygulayanı tedavi etmeme hakkı olsun" dedi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T11:35+0300

2022-02-24T11:35+0300

2022-02-24T11:35+0300

türkiye

fatih altaylı

doktor

şiddet

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Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Yine bir doktor şiddete maruz kaldı, şiddeti uygulayana yine hoşgörü ile yaklaşıldı. Her gün, bir sağlık çalışanı, bir hekim bir hastanın ya da hasta yakınının saldırısına uğruyor. Bazen yaralanıyor, bazen hayatını kaybediyor. Ve bu suçlar ne yazık ki, Türk yargı sistemi tarafından basit saldırı ve yaralama suçları olarak değerlendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı yapanların küçük, hatta hiç ceza sayılmayacak cezalarla 'paçayı kurtardığı'nı belirten Altaylı, "Sanki doktorlar mesleklerinden ötürü saldırıya uğramış gibi değil de, bir sokak kavgasına karışmış gibi mesele ele alınıyor.mmBen yıllardır sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik bu şiddetle ilgili yazılar yazıyorum, yetkili hiç kimse kılını kıpırdatmıyor, hiçbir yasal düzenleme yapılmıyor" diye yazdı.Altaylı yazısının devamında şunları söyledi:"Buna karşılık şöyle yanıtlar alıyorum:“Tamam şiddet iyi bir şey değil ama o doktorlar da hastalara çok kötü muamele ediyor, bizi adam yerine koymuyor, bize tepeden bakıyor, hastamızla ilgilenmiyor.”İyi de siz o doktorun, o sağlık çalışanın hangi şartlar altında çalıştığının farkında mısınız!“Hastamızla ilgilenmiyor” diye suçladığınız doktorun, sağlık sistemine getirilen saçma sayısal performans kriterleri nedeniyle aynı anda kaç hasta ile ilgilenmek zorunda olduğunu biliyor musunuz mesela!Her gün yüzlerce hastaya ve hasta yakınına dert anlatmanın, farklı farklı kültürlerden yüzlerce kişiyle, sağlık gibi önemli bir konuda hesap vermeye çalışmanın nasıl bir stres olduğunun bilincinde misiniz!Günde 100 hasta ve onların yüzlerce yakınıyla ilgilenmenin kolay bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz?Sistemi bu hale getirenlere değil de, bu sistemde hastalardan daha fazla mağdur olan doktorlara kızmak ve onlara saldırmak sorunu çözecek mi zannediyorsunuz!Diyelim ki haklısınız, diyelim ki hekim haksız.Çare dövmek, saldırmak mı!Bankadan para çekerken işleminizi geciktiren memuru tartaklıyor musunuz!Kredi talebinde bulunduğunuz bankanın müdürü talebinize yanıt vermez ise banka müdürünün kafasını mı kırıyorsunuz!Tapu dairesinde işiniz aksayınca tapu müdürünün gırtlağını sıkıyor musunuz?Evinizdeki musluğu tamir için çağırdığınız usta gecikince ustayı apartmanın kapısında hastanelik mi ediyorsunuz!Yemeğinizi geç getiren garsonun kafasına tabak mı atıyorsunuz!Yemek kötü ise aşçıyı mı fırına tıkıyorsunuz!Hadi sıkıysa yapın.Tüm bunları yapmıyorsanız, tüm bunlardan çok daha zor ve hayati bir görev yapan doktorları niye dövüyorsunuz kardeşim, manyak mısınız!Bana sorarsanız yapılması gereken tek bir yasal düzenleme var.Doktora şiddet uygulayan kişilerin kaydı o kişinin adli siciline değil sağlık dosyasına yazılacak, doktor enabız’a baktığı anda bunu görecek.Ve doktorların bu kişileri tedavi etmeyi reddetme hakkı olacak.Bakın bakalım o zaman.El mi yaman, bey mi yaman!"

https://tr.sputniknews.com/20220223/baskentte-doktor-ebru-ergin-bakari-darbeden-suphelinin-tutuklanmasi-talep-edildi-1054168928.html

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fatih altaylı, doktor, şiddet