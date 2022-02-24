https://tr.sputniknews.com/20220224/galatasaray-menajerlere-odenen-parayi-acikladi-1054193941.html

Galatasaray menajerlere ödenen parayı açıkladı

Galatasaray menajerlere ödenen parayı açıkladı

Galatasaray Başkanı Elmas, 2015-2022 yıllarında futbolcu transferlerinde menajerlere 39 milyon euro ücret ödendiğini söyledi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:19+0300

2022-02-24T13:19+0300

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galatasaray

spor

burak elmas

menajer

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dijital platformda yapılan toplantıda sarı-kırmızılı üyelerle bir araya geldi.Başkan Elmas, toplantıda futbolcu transferlerinde önceki ve kendi döneminde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili konuştu. Elmas, 2015-2022 yılları arasında toplam 39 milyon euro menajer komisyonu ödendiğini ifade etti. Bu ödemelerin Dursun Özbek döneminde 12 milyon, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon, Burak Elmas döneminde de 4 milyon euro olduğu belirtildi.Burak Elmas, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun maliyetinin 22.9 milyon euro olduğu aktarırken, bu transfer için 3 menajere toplam 3 milyon 750 bin euro menajerlik ücretinin ödendiği ifade etti.Galatasaray’ın ayrıca Jesse Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin euro, Kostas Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin, Jean Michael Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin euro ve Steven Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon euro ücret ödendiği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/galatasaraya-yeni-sportif-direktor-1053949594.html

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galatasaray, burak elmas, menajer