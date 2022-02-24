https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-910-tlyi-gecti--1054200909.html

Gram altın 910 TL'yi geçti

Gram altın 910 TL'yi geçti

Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından altın fiyatları ve döviz kurlarındaki artış devam ediyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:07+0300

2022-02-24T15:07+0300

2022-02-24T15:07+0300

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Rusya'nın askeri olarak harekete geçmesiyle birlikte küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor.Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti.

https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-yukseliste-888-lira-oldu-1054188779.html

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