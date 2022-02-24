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https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-910-tlyi-gecti--1054200909.html
Gram altın 910 TL'yi geçti
Gram altın 910 TL'yi geçti
Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından altın fiyatları ve döviz kurlarındaki artış devam ediyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:07+0300
2022-02-24T15:07+0300
ekonomi
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Rusya'nın askeri olarak harekete geçmesiyle birlikte küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor.Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-yukseliste-888-lira-oldu-1054188779.html
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ukrayna, rusya, ukrayna krizi, altın, gram altın, piyasa, tl, döviz, döviz kurları

Gram altın 910 TL'yi geçti

15:07 24.02.2022
© AAAltın, çeyrek altın, gram altın
Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından altın fiyatları ve döviz kurlarındaki artış devam ediyor.
Rusya'nın askeri olarak harekete geçmesiyle birlikte küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor.
Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
EKONOMİ
Gram altın yükselişte: 888 lira oldu
11:58
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