https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-910-tlyi-gecti--1054200909.html
Gram altın 910 TL'yi geçti
Gram altın 910 TL'yi geçti
Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından altın fiyatları ve döviz kurlarındaki artış devam ediyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:07+0300
2022-02-24T15:07+0300
2022-02-24T15:07+0300
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Rusya'nın askeri olarak harekete geçmesiyle birlikte küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor.Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-yukseliste-888-lira-oldu-1054188779.html
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Gram altın 910 TL'yi geçti
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Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından altın fiyatları ve döviz kurlarındaki artış devam ediyor.
Rusya'nın askeri olarak harekete geçmesiyle birlikte küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor.
Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti.