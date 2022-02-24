https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-yukseliste-888-lira-oldu-1054188779.html

Gram altın yükselişte: 888 lira oldu

Gram altın yükselişte: 888 lira oldu

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 888 lira seviyesinde işlem görüyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T11:58+0300

2022-02-24T11:58+0300

2022-02-24T11:58+0300

ekonomi

ukrayna

rusya

donbass

altın

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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 848,8 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyarak saat 10.30 itibarıyla yüzde 4,6 artışla 888 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.456 lira, Cumhuriyet altını da 5.950 liradan satılıyor.Rusya'nın Donbass'a başlattığı askeri operasyonun ardından altın ve petrol fiyatları hızla yükselirken, dolar da diğer para birimleri karşısında değer kazandı.Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilke kez 100 doları görürken, altının ons fiyatı ise Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 dolara kadar çıktı. Ons altın şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.941 dolar seviyelerinde işlem görüyor.Bugün ayrıca ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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ukrayna, rusya, donbass, altın