https://tr.sputniknews.com/20220224/gunes-ve-ruzgar-enerjisi-yatirimlarina-yeni-tesvik-getirildi-1054207668.html

Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına yeni teşvik getirildi

Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına yeni teşvik getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu desteklerimizle hem karbon salımı azalacak hem de enerji maliyetleri düşecek. Böylece yatırımcılarımızın rekabet... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:14+0300

2022-02-24T17:14+0300

2022-02-24T17:14+0300

ekonomi

rüzgar

rüzgar enerjisi

güneş enerjisi

yatırım

teşvik

mustafa varank

sanayi

üretim

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Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımlara getirilen yeni teşvik kapsamında, işletmelerin kendi tüketimleri için yapacakları lisanssız enerji yatırımlarına en az 4. Bölge teşviki sağlanacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliğinin önemine işadet edildi.​​​​​​​Düzenlemenin detaylarının aktarıldığı açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların halihazırda genel teşvik sistemi çerçevesinde desteklendiğini bildirdi. Varank, "Bu yatırımlara KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti desteği sağlamaktaydık" ifadesini kullandı.Söz konusu yeni kararla mevzuatta değişikliğe gidildiğini belirten Varank, şunları kaydetti:Sigorta primi ve vergi indirimi desteğiVarank, bu yeni düzenlemeyle yatırımcılar için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak vergi indirimi getirdiklerine işaret ederek, yatırımcıların sigorta primi işveren hissesi desteğinden de faydalanabileceğini aktardı.Yapılan bu revizyonla firmaların kendileri için ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmelerinin daha cazip hale geldiğini vurgulayan Varank, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık. Desteklerimizle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasına ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Varank, destek paketiyle firmaların yenilenebilir enerjiyi tercih etmelerini hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu desteklerimizle hem karbon salımı azalacak hem de enerji maliyetleri düşecek. Böylece, yatırımcılarımızın rekabet gücü artacak" ifadelerini kullandı.Elektrikli ve hibrit ticari araç üretimine ilave teşvikÖte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli bir kapasitede otomobil üretimi yapan tesislere tanınan gümrük vergisiz otomobil ithal etme hakkı, elektrikli ve hibrit ticari araç üreticilerinin yapacakları ilave yatırımlar için de genişletilecek. Böylece yeni nesil elektrikli ve hibrit araç üretimlerine dönük yatırımlar hız kazanacak.Demir çelik sektörünün önemli girdilerinden olan ferro-krom üretimine dönük yatırımların 1, 2 ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4'üncü Bölge desteklerinden yararlanması sağlanacak. Bu sayede, söz konusu bölgelerdeki madenlerin ekonomiye kazandırılmasının önü açılacak.

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rüzgar, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, yatırım, teşvik, mustafa varank, sanayi, üretim