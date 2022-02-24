https://tr.sputniknews.com/20220224/hatayda-firtina-agaclar-devrildi-bir-ilcede-okullar-tatil-edildi-1054203430.html
Hatay'da fırtına: Ağaçlar devrildi, bir ilçede okullar tatil edildi
Hatay'da fırtına: Ağaçlar devrildi, bir ilçede okullar tatil edildi
Hatay'da kuvvetli fırtına etkili oldu. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü Dörtyol ilçesinde okullar öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:52+0300
2022-02-24T15:52+0300
2022-02-24T15:56+0300
fırtına
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okul
tatil
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Hatay'da özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu. Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/kar-yeniden-etkisini-arttirdi-bircok-ilde-yollar-kapandi-okullar-tatil-edildi-1053685739.html
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Hatay'da fırtına: Ağaçlar devrildi, bir ilçede okullar tatil edildi
15:52 24.02.2022 (güncellendi: 15:56 24.02.2022) Abone ol
Hatay'da kuvvetli fırtına etkili oldu. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü Dörtyol ilçesinde okullar öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç devrildiç İskenderun Limanı'nda ise işlemler durduruldu.
Hatay'da özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu.
Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.
Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.