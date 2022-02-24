https://tr.sputniknews.com/20220224/hatayda-firtina-agaclar-devrildi-bir-ilcede-okullar-tatil-edildi-1054203430.html

Hatay'da fırtına: Ağaçlar devrildi, bir ilçede okullar tatil edildi

Hatay'da fırtına: Ağaçlar devrildi, bir ilçede okullar tatil edildi

Hatay'da kuvvetli fırtına etkili oldu. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü Dörtyol ilçesinde okullar öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:52+0300

2022-02-24T15:52+0300

2022-02-24T15:56+0300

fırtına

türkiye

hatay

okul

tatil

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Hatay'da özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu. Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/kar-yeniden-etkisini-arttirdi-bircok-ilde-yollar-kapandi-okullar-tatil-edildi-1053685739.html

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fırtına, hatay, okul, tatil