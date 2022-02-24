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Hazine Bakanlığı: Türk Lirası'na olan güveninin devam etmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir
Hazine Bakanlığı: Türk Lirası'na olan güveninin devam etmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:28+0300
2022-02-24T16:44+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a talep üzerine başlattığı operasyon sonrası güne 13.90 seviyesinde başlayan dolar kuru 14.05'i aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıkalamada, "Tüm tedbirler alınıyor, Türk Lirası'na güvenin sürmesi önemli" ifadelerine yer verildi.Bakanlık açıklamasında, "Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesi ve riskli pozisyonlardan kaçınmaları önemli" denildi.
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hazine ve maliye bakanlığı

Hazine Bakanlığı: Türk Lirası'na olan güveninin devam etmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir

16:28 24.02.2022 (güncellendi: 16:44 24.02.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a talep üzerine başlattığı operasyon sonrası güne 13.90 seviyesinde başlayan dolar kuru 14.05'i aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıkalamada, "Tüm tedbirler alınıyor, Türk Lirası'na güvenin sürmesi önemli" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında, "Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesi ve riskli pozisyonlardan kaçınmaları önemli" denildi.
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