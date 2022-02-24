https://tr.sputniknews.com/20220224/hazine-bakanligi-turk-lirasina-olan-guveninin-devam-etmesinin-onemli-oldugu-degerlendirilmektedir-1054204968.html

Hazine Bakanlığı: Türk Lirası'na olan güveninin devam etmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir

Hazine Bakanlığı: Türk Lirası'na olan güveninin devam etmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:28+0300

2022-02-24T16:28+0300

2022-02-24T16:44+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051841866_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_f07e32c7bc4fc059f1a14efa4106047b.jpg

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a talep üzerine başlattığı operasyon sonrası güne 13.90 seviyesinde başlayan dolar kuru 14.05'i aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıkalamada, "Tüm tedbirler alınıyor, Türk Lirası'na güvenin sürmesi önemli" ifadelerine yer verildi.Bakanlık açıklamasında, "Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesi ve riskli pozisyonlardan kaçınmaları önemli" denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hazine ve maliye bakanlığı