https://tr.sputniknews.com/20220224/hdpli-guzel-hakkinda-hazirlanan-rapor-tbmm-genel-kuruluna-sunuldu-1054206885.html

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan rapor TBMM Genel Kuruluna sunuldu

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan rapor TBMM Genel Kuruluna sunuldu

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı raporda... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:03+0300

2022-02-24T17:03+0300

2022-02-24T17:04+0300

hdp

politika

semra güzel

pkk

dokunulmazlık

tbmm

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

diyarbakır

milletvekili

tbmm genel kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053113854_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b000349882507e880ca6a1f7b5d537a4.jpg

Karma Komisyon, PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırladığı raporu, TBMM Genel Kuruluna havale etti.Güzel hakkında isnat olunan suça yönelik gizli tanık tarafından ciddi ve ayrıntılı tespit ve bilgilere yer verildiği, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine tanınan bir ayrıcalık ve imtiyaz olmadığı ifade edilen raporda, Güzel hakkındaki iddiaların bağımsız ve tarafsız yargı organlarınca incelenerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının hem TBMM'nin hem de milletvekilliği makamının itibarı açısından yararlı olacağı belirtildi.'Suçun ağırlığı, toplumda infiale neden olması ve iddiaların ciddiliği göz önüne alınarak dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi'Karma Komisyon'da yapılan oylama sonucunda, fezlekede isnat olunan suçun ağırlığı, toplumda infiale neden olması ile iddiaların ciddiliğinin göz önüne alındığı vurgulanan raporda, soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verildiği kaydedildi.Dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirecek bir neden olmadığı savunulduRaporda yer alan muhalefet şerhinde ise Güzel'in, ivedi olarak dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirecek bir neden olmadığı savunularak "Gidiş amacı göz önünde bulundurulmadan salt PKK'lılarla fotoğrafı olduğu için bir kişinin örgüt üyeliği ile suçlanması ve bu kişi milletvekili ise dokunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi adalet ve hakkaniyetle bağdaştırılamaz. PKK üyesi olmayan ancak farklı zamanlarda, farklı amaçlarla PKK kamplarını ziyaret etmiş başkaca kişiler olmuştur ve bu kişilerle ilgili hiçbir soruşturma başlatılmamıştır. Bu durum, bugüne değin bir kişinin PKK kamplarına gitmesinin değil, gidiş amacına göre suç olarak nitelendirildiğini veya nitelendirilmediğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hdp, semra güzel, pkk, dokunulmazlık, tbmm, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, diyarbakır, milletvekili, tbmm genel kurulu, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke, fezleke, türkiye