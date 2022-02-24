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İçkisine ilaç atıp uyuttukları turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın aldılar
İçkisine ilaç atıp uyuttukları turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın aldılar
Antalya'da Tunuslu Mokhles Kouakbı ile Suriyeli Hüseyin Hasan, kente tatile giden İngiliz turist A.E.'nin içkisine ilaç atıp önce turisti uyuttu. Ardından... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T12:18+0300
2022-02-24T12:20+0300
türkiye
antalya
turist
hırsızlık
altın
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Olay, 8 Şubat günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz A.E.'nin yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan iki kişi, kısa sürede yakınlaşıp bir restoranda birlikte içki içti. İçkisine uyku ilacı atılan A.E., bir süre sonra kendisine geldiğinde telefonuyla kredi kartının olmadığını fark etti, polise başvurdu. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, birlikte gittikleri restoranın güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin, Tunus vatandaşı Mokhles Kouakbı ve Suriye vatandaşı Hüseyin Hasan olduğunu belirledi. Kouakbı ve Hasan, gittikleri Fethiye’de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki ifadesinde Mokhles Kouakbı, kredi kartını kullanarak suç ortağı Hüseyin Hasan ile kuyumcudan 135 bin TL'lik altın aldıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin İngiliz turistle birlikte içki içtikleri ve kuyumcudan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/gram-altin-yukseliste-888-lira-oldu-1054188779.html
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antalya, turist, hırsızlık, altın

İçkisine ilaç atıp uyuttukları turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın aldılar

12:18 24.02.2022 (güncellendi: 12:20 24.02.2022)
© DHAİçkisine ilaç atıp uyuttukları turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın aldılar
İçkisine ilaç atıp uyuttukları turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın aldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© DHA
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Antalya'da Tunuslu Mokhles Kouakbı ile Suriyeli Hüseyin Hasan, kente tatile giden İngiliz turist A.E.'nin içkisine ilaç atıp önce turisti uyuttu. Ardından turistin kredi kartını çalıp 135 bin liralık altın aldılar. Şüpheliler polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 8 Şubat günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz A.E.'nin yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan iki kişi, kısa sürede yakınlaşıp bir restoranda birlikte içki içti. İçkisine uyku ilacı atılan A.E., bir süre sonra kendisine geldiğinde telefonuyla kredi kartının olmadığını fark etti, polise başvurdu. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, birlikte gittikleri restoranın güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin, Tunus vatandaşı Mokhles Kouakbı ve Suriye vatandaşı Hüseyin Hasan olduğunu belirledi. Kouakbı ve Hasan, gittikleri Fethiye’de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde Mokhles Kouakbı, kredi kartını kullanarak suç ortağı Hüseyin Hasan ile kuyumcudan 135 bin TL'lik altın aldıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin İngiliz turistle birlikte içki içtikleri ve kuyumcudan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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