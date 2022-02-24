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İletişim Başkanı Altun'dan Ned Price'a 'RTÜK' yanıtı: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez
İletişim Başkanı Altun'dan Ned Price'a 'RTÜK' yanıtı: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T17:01+0300
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ned price
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İletişim Başkanı Altun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, yanıt verdi.Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirilerine yönelik "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" açıklamasında bulundu.
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İletişim Başkanı Altun'dan Ned Price'a 'RTÜK' yanıtı: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

17:01 24.02.2022 (güncellendi: 17:03 24.02.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, yanıt verdi.
Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirilerine yönelik "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" açıklamasında bulundu.
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