https://tr.sputniknews.com/20220224/iletisim-baskani-altundan-ned-pricea-rtuk-yaniti-abd-turkiyenin-duzenlemelerini-elestiremez-1054207264.html

İletişim Başkanı Altun'dan Ned Price'a 'RTÜK' yanıtı: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Altun'dan Ned Price'a 'RTÜK' yanıtı: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:01+0300

2022-02-24T17:01+0300

2022-02-24T17:03+0300

türkiye

fahrettin altun

ned price

rtük

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İletişim Başkanı Altun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, yanıt verdi.Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirilerine yönelik "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" açıklamasında bulundu.

türkiye

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fahrettin altun, ned price, rtük