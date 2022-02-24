https://tr.sputniknews.com/20220224/istanbuldaki-silahli-hirsizlik-cetesi-5-ay-suren-takibin-ardindan-cokertildi-1054191249.html
İstanbul’daki silahlı hırsızlık çetesi 5 ay süren takibin ardından çökertildi
İstanbul’daki silahlı hırsızlık çetesi 5 ay süren takibin ardından çökertildi
İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde bulunan eşyaları yağmalayan 16 kişilik hırsızlık çetesi, 5 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T12:40+0300
2022-02-24T12:40+0300
2022-02-24T12:40+0300
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istanbul
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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekeyi yakalamak için soruşturma başlattı. Şüphelilerin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, ellerinde tabanca bulunan hırsızların 5-6 kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.16 şüpheli gözaltına alındıHırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 8 işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca 2 otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul’daki silahlı hırsızlık çetesi 5 ay süren takibin ardından çökertildi
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İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde bulunan eşyaları yağmalayan 16 kişilik hırsızlık çetesi, 5 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla çökertildi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekeyi yakalamak için soruşturma başlattı. Şüphelilerin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, ellerinde tabanca bulunan hırsızların 5-6 kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.
16 şüpheli gözaltına alındı
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 8 işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca 2 otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.