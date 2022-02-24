Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyona yakın başvuru iletildi

"Ortaya çıkan sorunları yargısız çözmek için mahkemesiz çözmek için birçok müesseseler, kurumlar ihdas edilmiştir. Halkın başvurabileceği kurumlar oluşturulmuştur. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan bir tanesi. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya CİMER diye bilinen kurum bunlardan bir tanesi. Bunları memnuniyet ile ifade ediyorum çünkü bu kadar çeşitli ve niteliği yüksek kamu hizmetlerinin yanında halkın derdini anlatabileceği, karşılaştığı sorunlara ilişkin şikayet mercilerinin çoğalması fevkalade önemlidir."