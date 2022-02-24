https://tr.sputniknews.com/20220224/kilicdaroglu-turkiye-guvenligi-acisinda-montroye-sadik-kalmalidir-1054187756.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır

Kılıçdaroğlu: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T11:44+0300

2022-02-24T11:44+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

ukrayna

rusya

montrö

montrö anlaşması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri operasyonunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım" diye konuştu.Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum, bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var. Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım.Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur.Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın."

ukrayna

rusya

montrö

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kemal kılıçdaroğlu, ukrayna, rusya, montrö, montrö anlaşması