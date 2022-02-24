https://tr.sputniknews.com/20220224/kilicdaroglu-turkiye-guvenligi-acisinda-montroye-sadik-kalmalidir-1054187756.html
Kılıçdaroğlu: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Kılıçdaroğlu: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T11:44+0300
2022-02-24T11:44+0300
2022-02-24T11:49+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ukrayna
rusya
montrö
montrö anlaşması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri operasyonunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım" diye konuştu.Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum, bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var. Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım.Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur.Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın."
ukrayna
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kemal kılıçdaroğlu, ukrayna, rusya, montrö, montrö anlaşması
Kılıçdaroğlu: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:44 24.02.2022 (güncellendi: 11:49 24.02.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri operasyonunu değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum, bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var. Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım.
Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur.Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın."