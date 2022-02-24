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https://tr.sputniknews.com/20220224/kolombiya-uyusturucu-devleti-suclamasi-nedeniyle-nikaragua-buyukelcisini-cekti-1054213034.html
Kolombiya 'uyuşturucu devleti' suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini geri çekti
Kolombiya 'uyuşturucu devleti' suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini geri çekti
Kolombiya, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın dün Kolombiya'ya yönelik 'uyuşturucu devleti' suçlamaları üzerine büyükelçisini Nikaragua'dan çektiğini... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T20:28+0300
dünya
kolombiya
nikaragua
uyuşturucu
insan hakları
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Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ortega'nın suçlamaları kınanarak, "Daniel Ortega'nın ifadeleri göz önüne alındığında, hükümetimiz, dün Managua'daki Büyükelçisi Alfredo Rangel'e, Nikaragua Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası vermesini emretti. Milletimizin onuruna karşı yapılan bu suçları reddedip oradan derhal geri dönmesini istedi." ifadelerine yer verildi.Nikaragua'da, Ortega muhaliflerinin ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkat çeken bakanlık, uluslararası toplumun, Nikaragua vatandaşlarının ve muhalif siyasi partilerin, Ortega rejiminin baskılarına şahit olduğu bildirildi.Kolombiya, 7 Kasım 2021'de yapılan ve Ortega'nın kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin hileli olduğunu savunarak sonuçları meşru kabul etmemişti.
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kolombiya, nikaragua, uyuşturucu, insan hakları

Kolombiya 'uyuşturucu devleti' suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini geri çekti

20:27 24.02.2022 (güncellendi: 20:28 24.02.2022)
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Kolombiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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Kolombiya, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın dün Kolombiya'ya yönelik 'uyuşturucu devleti' suçlamaları üzerine büyükelçisini Nikaragua'dan çektiğini duyurdu.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ortega'nın suçlamaları kınanarak, "Daniel Ortega'nın ifadeleri göz önüne alındığında, hükümetimiz, dün Managua'daki Büyükelçisi Alfredo Rangel'e, Nikaragua Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası vermesini emretti. Milletimizin onuruna karşı yapılan bu suçları reddedip oradan derhal geri dönmesini istedi." ifadelerine yer verildi.
Nikaragua'da, Ortega muhaliflerinin ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkat çeken bakanlık, uluslararası toplumun, Nikaragua vatandaşlarının ve muhalif siyasi partilerin, Ortega rejiminin baskılarına şahit olduğu bildirildi.
Kolombiya, 7 Kasım 2021'de yapılan ve Ortega'nın kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin hileli olduğunu savunarak sonuçları meşru kabul etmemişti.
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