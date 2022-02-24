https://tr.sputniknews.com/20220224/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-kizamik-salgini-cikti-1054178185.html
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneyindeki Lomami eyaletinde kızamık salgını başladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T01:19+0300
2022-02-24T01:19+0300
2022-02-24T01:19+0300
dünya
demokratik kongo cumhuriyeti
kızamık
salgın
salgın hastalık
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Ulusal basındaki haberlere göre, bölgede şu ana kadar 121 vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti.Bölge Sağlık Müdürlüğünün salgın ilan etmeye hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.KDC'nin Kasai-Oriental eyaletinde de 10 Şubat'ta "kızamık salgını" ilan edilmişti.Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, KDC, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali gibi ülkelerde kızamık salgını görülüyor.Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen ve bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220220/turkiye-kongo-demokratik-cumhuriyetine-100-bin-doz-kovid-19-asisi-verdi-1054059201.html
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demokratik kongo cumhuriyeti, kızamık, salgın, salgın hastalık
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını çıktı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneyindeki Lomami eyaletinde kızamık salgını başladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, bölgede şu ana kadar 121 vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti.
Bölge Sağlık Müdürlüğünün salgın ilan etmeye hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.
KDC'nin Kasai-Oriental eyaletinde de 10 Şubat'ta "kızamık salgını" ilan edilmişti.
Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, KDC, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali gibi ülkelerde kızamık salgını görülüyor.
Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen ve bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.