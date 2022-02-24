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Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızları adliyeye tulumlu getirildiler
Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızları adliyeye tulumlu getirildiler
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testi pozitif... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
kovid-19
antalya
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20 Şubat’ta Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.
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koronavirüs, kovid-19, antalya, hırsız, hırsızlık

Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızları adliyeye tulumlu getirildiler

13:03 24.02.2022
© İHAKoronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızlığı şüphelileri adliyeye tulumlu getirildiler
Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızlığı şüphelileri adliyeye tulumlu getirildiler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© İHA
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adliyeye tulum içerisinde getirilen 2 kişi tutuklandı.
20 Şubat’ta Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.
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