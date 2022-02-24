https://tr.sputniknews.com/20220224/koronavirus-testleri-pozitif-cikan-inek-hirsizlari-adliyeye-tulumlu-getirildiler-1054192904.html
Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızları adliyeye tulumlu getirildiler
Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızları adliyeye tulumlu getirildiler
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testi pozitif... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:03+0300
2022-02-24T13:03+0300
2022-02-24T13:03+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
antalya
hırsız
hırsızlık
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20 Şubat’ta Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.
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koronavirüs, kovid-19, antalya, hırsız, hırsızlık
Koronavirüs testleri pozitif çıkan inek hırsızları adliyeye tulumlu getirildiler
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adliyeye tulum içerisinde getirilen 2 kişi tutuklandı.
20 Şubat’ta Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.