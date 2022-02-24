https://tr.sputniknews.com/20220224/kovid-19a-yakalanan-19-gunluk-bebek-yasam-mucadelesi-veriyor-1054195082.html

Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor

Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da 8 aylıkken dünyaya gelen 19 günlük bebek, hayata tutunmak için yoğun bakımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele veriyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:52+0300

2022-02-24T13:52+0300

2022-02-24T13:52+0300

koronavirüs

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Antalya'da doğduktan bir süre sonra ateş ve solunum sıkıntısıyla hastaneye getirilen 19 günlük kız bebeğin tetkiklerinde Kovid-19 virüsü tespit edildi. Kepez ilçesinde yaşayan 3 yıllık evli Şenay (28) ve Gökhan Yaşar (27) çifti, ikinci çocukları Gökşen'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.'Virüs nereden geldi, nasıl bulaştı bilmiyorum'Bebeğinin 8 aylık dünyaya geldiğini, sarılık tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini anlatan anne Yaşar, ilerleyen süreçte ateş şikayetiyle bebeklerini hastaneye götürdüklerini anlattı. Ailece Kovid-19'a yakalandıklarını öğrendiklerini aktaran Yaşar, yoğun bakıma alınan kızını çok özlediğini ve emziremediğini dile getirdi.Hamilelik sürecinde bir sıkıntı yaşamadığını ve iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdığını söyleyen anne, "Virüs nereden geldi, nasıl bulaştı bilmiyorum ve ailecek Kovid-19 olduk. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorum ama anne olarak elimden geldiğince dikkat ettiğimi düşünüyorum. Kızım yoğun bakımda şu an ama inşallah iyi haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.'Genel durumu iyiye gidiyor'Kepez Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Soydan, bebeğin tedavisi üzerine konuşarak, "Bebek ateş ve solunum sıkıntısıyla başvurmuştu, yaptığımız tetkiklerde Kovid-19 tespit ettik. Tedavimize başladık, genel durumu iyiye gidiyor. Oksijen durumu az, bebeği yakından takip ediyoruz. Henüz tehlike geçmedi, herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz. Yeni doğan bir bebek bile Kovid-19'dan yoğun bakımda yatıyorsa, kronik hastalığı olan ve yaşı ilerlemiş insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Yeni doğum yapan annelerin Kovid-19'a karşı dikkatli olmasını isteyen Soydan, en ufak bir belirtide doktora başvurulmasını önerdi.

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