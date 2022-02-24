https://tr.sputniknews.com/20220224/kovide-yakalanan-kralice-elizabethin-bu-haftaki-sanal-gorusmeleri-iptal-edildi-1054203875.html
Kovid'e yakalanan Kraliçe Elizabeth'in bu haftaki sanal görüşmeleri iptal edildi
Kovid'e yakalanan Kraliçe Elizabeth'in bu haftaki sanal görüşmeleri iptal edildi
Kovid'e yakalanan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'le ilgili Buckingham Sarayı'ndan ikinci kez önceden programlanan sanal görüşmelerinin ertelendiği açıklaması... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:00+0300
2022-02-24T16:00+0300
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britanya
kraliçe 2. elizabeth
kovid-19
koronavirüs
ingiltere
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Bu ay tahta geçişinin 70. yıldönümünü kutlayan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in pazar günü Kovid testinin pozitif çıktığı, nezle benzeri hafif belirtiler gösterdiği ve resmi görevlerini devam ettirdiği duyurulmuştu. Ancak hafta başında bazı sanal görüşmeleri ertelenen Kraliçe'nin bugün de iki görüşmesinin ileri bir tarihe atıldığı ve bu hafta başka görüşme yapmayacağı açıklandı.Resmi ama hafif görevlerini yürütmeye devam ettiği belirtilen Elizabeth, dün Başbakan Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği paylaşıldı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin durumu hakkında sürekli bir yorum yapmayacağını söyledi. Dünyanın en yaşlı ve en uzun süre hüküm süren monarkı hakkında 22.02.2022'de öldüğüne dair spekülasyonlar yayılırken, Buckingham Sarayı bu açıklamalarla ciddi bir rahatsızlığı olmadığını telkin ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220220/kralice-2-elizabethin-kovid-testi-pozitif-cikti-1054051041.html
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britanya, kraliçe 2. elizabeth, kovid-19, koronavirüs, ingiltere
Kovid'e yakalanan Kraliçe Elizabeth'in bu haftaki sanal görüşmeleri iptal edildi
16:00 24.02.2022 (güncellendi: 16:07 24.02.2022) Abone ol
Kovid'e yakalanan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'le ilgili Buckingham Sarayı'ndan ikinci kez önceden programlanan sanal görüşmelerinin ertelendiği açıklaması geldi.
Bu ay tahta geçişinin 70. yıldönümünü kutlayan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in pazar günü Kovid testinin pozitif çıktığı, nezle benzeri hafif belirtiler gösterdiği ve resmi görevlerini devam ettirdiği duyurulmuştu. Ancak hafta başında bazı sanal görüşmeleri ertelenen Kraliçe'nin bugün de iki görüşmesinin ileri bir tarihe atıldığı ve bu hafta başka görüşme yapmayacağı açıklandı.
Resmi ama hafif görevlerini yürütmeye devam ettiği belirtilen Elizabeth, dün Başbakan Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği paylaşıldı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin durumu hakkında sürekli bir yorum yapmayacağını söyledi. Dünyanın en yaşlı ve en uzun süre hüküm süren monarkı hakkında 22.02.2022'de öldüğüne dair spekülasyonlar yayılırken, Buckingham Sarayı bu açıklamalarla ciddi bir rahatsızlığı olmadığını telkin ediyor.