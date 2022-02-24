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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/kremlin-donbassta-savas-yok-ozel-operasyon-surduruluyor-isgal-kelimesi-kabul-edilemez-1054198159.html
Kremlin: Donbass’ta savaş yok, özel operasyon sürdürülüyor, 'işgal' kelimesi kabul edilemez
Kremlin: Donbass’ta savaş yok, özel operasyon sürdürülüyor, 'işgal' kelimesi kabul edilemez
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Donbass’taki operasyonunun ne kadar süreceğine Rusya Devlet Başkanı Putin’in karar vereceğini belirtti. Peskov, söz konusu... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:23+0300
2022-02-24T15:17+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
donbass
donetsk
rusya
operasyon
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Peskov, savaş çıktığının söylenip söyleyemeyeceği sorusu üzerine, ‘Donbass’ta gerçekleşenin bir özel operasyon olduğunu, yaşananların savaş olarak tanımlayamayacağını’ belirtti. Kremlin Sözcüsü, ‘Ukrayna’nın işgalinin söz konusu olmadığını’ söyledi ve bu kelimenin kullanılmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu vurguladı.Rusya halkının, ülkenin Donbass’ta yürüttüğü operasyona nasıl tepki vereceğine ilişkin soru üzerine Peskov, Rusya nüfusunun önemli bir çoğunluğunun, Putin’in Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediğini belirtti ve Rusya’nın bu cumhuriyetlerin isteği üstüne Donbass’ta yürüttüğü operasyona gösterilecek desteğin oranının da düşük olmayacağına inandıklarını belirtti.Peskov ayrıca, Donbass’ta yaşananlara finans piyasalarının verdiği ‘duygusal tepkinin’ bir süre sonra dengeleneceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, piyasaların verdiği bu ‘duygusal tepkinin’, yani dengesizliğin olabildiğince kısa sürmesi ve bu süreci atlatmak adına gereken tüm önlemleri aldıklarını da ekledi.'Operasyonun iki amacı var'Peskov, Donbass’taki Rusya operasyonunun, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından belirtildiği gibi iki amacının olduğunu söyledi, bunlardan birisinin Ukrayna’nın ‘militarizmden arındırılması’, ikincisininse ‘Nazizmden arındırılması’ olduğunu kaydetti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasının, bu ülkenin askeri potansiyelinin etkisizleştirilmesi olduğunu belirtti. ‘Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasının, bu ülkenin ordusunun yok edilmesi anlamına mı geldiği’ şeklindeki soru üzerine Peskov, “Bu, son zamanlarda yabancı ülkelerin eylemleri (Ukrayna’ya yapılan silah yardımları) sayesinde de oldukça büyüyen askeri potansiyelinin etkisizleştirilmesi anlamına geliyor” dedi. Ukrayna’nın geleceğine ilişkin bir soru üzerine ise Kremlin Sözcüsü, “(Donbass’taki operasyon dışında) geriye kalan her şey Ukrayna halkının seçimine kalmış” dedi ve Rusya’nın sürdürdüğü operasyonun amacının Donetsk ve Lugansk’ı korumak olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/putin-donbassa-operasyon-baslatti-amac-kiev-tarafindan-istismara-maruz-kalan-insanlari-korumak-1054188371.html
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dmitriy peskov, donbass, donetsk, rusya, operasyon

Kremlin: Donbass’ta savaş yok, özel operasyon sürdürülüyor, 'işgal' kelimesi kabul edilemez

14:23 24.02.2022 (güncellendi: 15:17 24.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Donbass’taki operasyonunun ne kadar süreceğine Rusya Devlet Başkanı Putin’in karar vereceğini belirtti. Peskov, söz konusu kararda, ‘nasıl bir ilerleme kaydedildiğinin ve operasyonun amacının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirleyici olacağını’ söyledi.
Peskov, savaş çıktığının söylenip söyleyemeyeceği sorusu üzerine, ‘Donbass’ta gerçekleşenin bir özel operasyon olduğunu, yaşananların savaş olarak tanımlayamayacağını’ belirtti.
Kremlin Sözcüsü, ‘Ukrayna’nın işgalinin söz konusu olmadığını’ söyledi ve bu kelimenin kullanılmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu vurguladı.
Rusya halkının, ülkenin Donbass’ta yürüttüğü operasyona nasıl tepki vereceğine ilişkin soru üzerine Peskov, Rusya nüfusunun önemli bir çoğunluğunun, Putin’in Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediğini belirtti ve Rusya’nın bu cumhuriyetlerin isteği üstüne Donbass’ta yürüttüğü operasyona gösterilecek desteğin oranının da düşük olmayacağına inandıklarını belirtti.
Peskov ayrıca, Donbass’ta yaşananlara finans piyasalarının verdiği ‘duygusal tepkinin’ bir süre sonra dengeleneceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, piyasaların verdiği bu ‘duygusal tepkinin’, yani dengesizliğin olabildiğince kısa sürmesi ve bu süreci atlatmak adına gereken tüm önlemleri aldıklarını da ekledi.

'Operasyonun iki amacı var'

Peskov, Donbass’taki Rusya operasyonunun, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından belirtildiği gibi iki amacının olduğunu söyledi, bunlardan birisinin Ukrayna’nın ‘militarizmden arındırılması’, ikincisininse ‘Nazizmden arındırılması’ olduğunu kaydetti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasının, bu ülkenin askeri potansiyelinin etkisizleştirilmesi olduğunu belirtti.
‘Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasının, bu ülkenin ordusunun yok edilmesi anlamına mı geldiği’ şeklindeki soru üzerine Peskov, “Bu, son zamanlarda yabancı ülkelerin eylemleri (Ukrayna’ya yapılan silah yardımları) sayesinde de oldukça büyüyen askeri potansiyelinin etkisizleştirilmesi anlamına geliyor” dedi.
Ukrayna’nın geleceğine ilişkin bir soru üzerine ise Kremlin Sözcüsü, “(Donbass’taki operasyon dışında) geriye kalan her şey Ukrayna halkının seçimine kalmış” dedi ve Rusya’nın sürdürdüğü operasyonun amacının Donetsk ve Lugansk’ı korumak olduğunu belirtti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
Putin, Donbass'a operasyon başlattı: 'Amaç, Kiev tarafından istismara maruz kalan insanları korumak'
06:45
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