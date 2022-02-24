https://tr.sputniknews.com/20220224/kriz-masasi-kuruldu-ukraynada-bulunan-turk-tir-ve-gemileri-donus-yolu-ariyor-1054206123.html
Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor
Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin resmen başlamasının ardından bölgede kalan 300 TIR ve 10 Türk gemisi geri dönüş için yol arıyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:42+0300
2022-02-24T16:42+0300
2022-02-24T16:42+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
operasyon
donbass
tir
nakliye
gemi
dönüş
türk
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Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'da taşımacılık faaliyetleri durduruldu. Bölgede bulunan 300'e yakın Türk TIR'ı ve 10’dan fazla Türk sahipli gemi Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.Dünya gazetesinin haberine göre Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu ve Türk şoförlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak alternatif yolların değerlendirildiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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rusya, ukrayna, operasyon, donbass, tir, nakliye, gemi, dönüş, türk, ticaret bakanlığı
Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin resmen başlamasının ardından bölgede kalan 300 TIR ve 10 Türk gemisi geri dönüş için yol arıyor.
Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'da taşımacılık faaliyetleri durduruldu.
Bölgede bulunan 300'e yakın Türk TIR'ı ve 10’dan fazla Türk sahipli gemi Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.
Dünya gazetesinin haberine
göre Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
yetkilileri, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu ve Türk şoförlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak alternatif yolların değerlendirildiğini bildirdi.