https://tr.sputniknews.com/20220224/kriz-masasi-kuruldu-ukraynada-bulunan-turk-tir-ve-gemileri-donus-yolu-ariyor-1054206123.html

Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor

Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin resmen başlamasının ardından bölgede kalan 300 TIR ve 10 Türk gemisi geri dönüş için yol arıyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:42+0300

2022-02-24T16:42+0300

2022-02-24T16:42+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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tir

nakliye

gemi

dönüş

türk

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Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'da taşımacılık faaliyetleri durduruldu. Bölgede bulunan 300'e yakın Türk TIR'ı ve 10’dan fazla Türk sahipli gemi Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.Dünya gazetesinin haberine göre Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu ve Türk şoförlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak alternatif yolların değerlendirildiğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html

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