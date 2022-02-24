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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/kriz-masasi-kuruldu-ukraynada-bulunan-turk-tir-ve-gemileri-donus-yolu-ariyor-1054206123.html
Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor
Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin resmen başlamasının ardından bölgede kalan 300 TIR ve 10 Türk gemisi geri dönüş için yol arıyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:42+0300
2022-02-24T16:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
operasyon
donbass
tir
nakliye
gemi
dönüş
türk
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Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'da taşımacılık faaliyetleri durduruldu. Bölgede bulunan 300'e yakın Türk TIR'ı ve 10’dan fazla Türk sahipli gemi Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.Dünya gazetesinin haberine göre Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu ve Türk şoförlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak alternatif yolların değerlendirildiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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rusya, ukrayna, operasyon, donbass, tir, nakliye, gemi, dönüş, türk, ticaret bakanlığı

Kriz masası kuruldu: Ukrayna'da bulunan Türk TIR ve gemileri dönüş yolu arıyor

16:42 24.02.2022
© AATIR, şoför
TIR, şoför - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin resmen başlamasının ardından bölgede kalan 300 TIR ve 10 Türk gemisi geri dönüş için yol arıyor.
Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'da taşımacılık faaliyetleri durduruldu.
Bölgede bulunan 300'e yakın Türk TIR'ı ve 10’dan fazla Türk sahipli gemi Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.
Dünya gazetesinin haberine göre Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu ve Türk şoförlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak alternatif yolların değerlendirildiğini bildirdi.
Rusya- Ukrayna- Donbass- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta Ukrayna'ya ait askeri helikopter ve 4 Bayraktar İHA düşürdük
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