https://tr.sputniknews.com/20220224/leman-dergisi-belki-onumuzdeki-hafta-cikamayacagiz-1054215776.html
Leman Dergisi: Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız
Leman Dergisi: Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız
Haftalık mizah dergisi Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız" dedi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T23:03+0300
2022-02-24T23:03+0300
2022-02-24T23:03+0300
ekonomi
leman dergisi
karikatür
döviz
euro
dolar
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Haftalık mizah dergisi Leman, Dolar/Euro kurundaki yükseliş nedeniyle kağıda gelen zamlar nedeniyle kağıt krizine dikkat çekti.Leman dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" dedi.
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leman dergisi, karikatür, döviz, euro, dolar
Leman Dergisi: Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız
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Haftalık mizah dergisi Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız" dedi.
Haftalık mizah dergisi Leman, Dolar/Euro kurundaki yükseliş nedeniyle kağıda gelen zamlar nedeniyle kağıt krizine dikkat çekti.
Leman dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" dedi.