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Leman Dergisi: Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız
Leman Dergisi: Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız
Haftalık mizah dergisi Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız" dedi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
leman dergisi
karikatür
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Haftalık mizah dergisi Leman, Dolar/Euro kurundaki yükseliş nedeniyle kağıda gelen zamlar nedeniyle kağıt krizine dikkat çekti.Leman dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" dedi.
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leman dergisi, karikatür, döviz, euro, dolar

Leman Dergisi: Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız

23:03 24.02.2022
© Twitter/ @ lemandergisiLeman Dergisi amblem
Leman Dergisi amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Twitter/ @ lemandergisi
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Haftalık mizah dergisi Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız" dedi.
Haftalık mizah dergisi Leman, Dolar/Euro kurundaki yükseliş nedeniyle kağıda gelen zamlar nedeniyle kağıt krizine dikkat çekti.
Leman dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" dedi.

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