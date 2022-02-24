https://tr.sputniknews.com/20220224/literature-girmesi-bekleniyor-kendi-hastaligi-annesini-iyilestirdi-1054189109.html

Literatüre girmesi bekleniyor: Kendi hastalığı annesini iyileştirdi

Literatüre girmesi bekleniyor: Kendi hastalığı annesini iyileştirdi

Paratiroid bezi fazla çalışan kızından, paratiroid bezleri olmayan anneye yapılan nakil başarılı oldu. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayşan, ilk defa birinci... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T12:04+0300

2022-02-24T12:04+0300

2022-02-24T12:08+0300

böbrek

türkiye

literatür

anne

tedavi

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Trabzon’da yaşayan 54 yaşındaki Hülya Ataoğlu’nda 15 yıl önce geçirdiği tiroid ameliyatı sonrasında paratiroid bezlerinin zarar görmesi nedeniyle paratiroid hormon yetmezliği gelişti. Bu nedenle uzun yıllar yoğun ilaç tedavisi kullanmak zorunda kaldı. Bunun yanında vücudunda da farklı sorunlar yaşayan Hülya Ataoğlu hayatını zorlaştıran hastalığı nedeniyle zor günler yaşadı. Kendine şifa olacak 27 yaşındaki kızı Belemir ise yıllardır böbrek taşı sorunu yaşıyordu ve bunun nedeninin çok çalışan bir paratiroid bezi olduğu tespit edildi.Dünyada ilk kez gerçekleştirilen işlemle kızındaki fazla çalışan paratiroid bezi anneye nakledilerek hem anne hem de kızı sağlığına kavuştu.Paratiroid bezlerinin alınmasından sonra vücudunda sürekli uyuşma, karıncalanma ve terleme yaşadığını dile getiren Hülya Ataoğlu, “Senelerce doktor takibinde yaşamak zorunda kaldım. Kalsiyum açısından zengin beslenmem ve kalsiyum ilaçları kullanmam gerekiyordu. Ama bunlar hep yetersiz kalıyor, sürekli baktırmak zorunda olduğum kan değerlerim de düşük çıkıyordu” diye konuştu.Böbrek taşları sebebiyle üç kez operasyon geçirdiğini ifade eden Belemir Ataoğlu ise annesiyle eş zamanlı olarak yaşadığı rahatsızlıklarına çare bulmak için çok araştırma yaptıklarını ve en sonunda Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan ile ulaşarak tedavi olduklarını ifade etti.‘Annemin iyileşme ihtimali, beni güçlendirdi’On yıldır böbreklerindeki taşlar nedeniyle sürekli ağrı ve sancılar yaşadığını, ameliyatlar olduğunu anlatan Belemir Ataoğlu, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda buraya ulaşmak ve böyle bir çözümle karşılaşmak büyük bir şans oldu. Ameliyata girerken benim vücudumda fazla olan bir dokunun annemi iyileştireceğini bilmek beni daha güçlü kıldı. Dünyada bir ilkin Türkiye'de yapılması ve bunun bir parçası olmak çok güzel” açıklamasında bulundu.‘Kızımla daha da bütün olduk’“Nakil öncesinde kendimden çok kızım için endişeliydim. Çünkü ona yardım edemeyecektim. Ancak tedavi sonrasında ikimiz de çok iyi olduk. Hiçbir problemimiz kalmadı” diyen anne Hülya Ataoğlu sözlerine şöyle devam etti:‘Zenginden alıp fakire verdik’Tiroid bezinin hemen arkasında bulunan paratiroid bezlerinin insan vücudunun en küçük organları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Paratiroid bezleri oldukça küçük oldukları için tiroid ameliyatlarında gözden kaçarak zarar görebiliyorlar ve bunun sonucunda hasta ömür boyu kalsiyum eksikliği sorunları yaşayabiliyor” dedi.Prof. Ayşan, konuya dair şu açıklamalarda bulundu:‘Vakamız uluslararası literatüre girecek’Paratiroid naklinin dünyada sadece birkaç merkezde yapılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Erhan Ayşan, bunun ciddi laboratuvar alt yapısı ve yetişmiş personel gerektirdiğini söyledi. Prof. Ayşan sözlerine şöyle devam etti:‘Hem alıcının hem vericinin sağlığına kavuştuğu tek nakil’Anne-kız arasında başarıyla tamamlanan bu nakil sonrası, bir bilim insanı olarak mutlu olduğunu belirten Prof. Ayşan, “Dünyada pek çok organın nakli yapılıyor ancak bir insanın vücudunda fazla olan bir organın bir başka insana nakli ile hem organ alıcısının hem organ vericisinin sağlığına kavuştuğu tek nakil türü paratiroid naklidir” dedi.Sık sık böbrek taşı düşürenler dikkatYeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi uzmanı Ayşan, paratiroid bezlerinin fazla çalışmasının sebebinin bilinmediğini söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220210/kasinti-sikayetiyle-geldi-hem-kovid-hem-de-kanser-oldugunu-ogrendi-1053704051.html

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böbrek, literatür, anne, tedavi