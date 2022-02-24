https://tr.sputniknews.com/20220224/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ruzgar-ve-cig-uyarisi-1054190391.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T12:30+0300

2022-02-24T12:30+0300

2022-02-24T12:30+0300

türkiye

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Karaman, Düzce, Zonguldak ve Gaziantep çevreleri ile Antalya ve Bursa'nın doğu, Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerYağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya’nın doğusu, Konya’nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Yağışların, 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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meteoroloji