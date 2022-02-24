https://tr.sputniknews.com/20220224/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1054206327.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:47+0300
2022-02-24T16:47+0300
2022-02-24T16:55+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
16:47 24.02.2022 (güncellendi: 16:55 24.02.2022) Abone ol
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.