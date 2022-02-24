https://tr.sputniknews.com/20220224/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1054206327.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:47+0300

2022-02-24T16:47+0300

2022-02-24T16:55+0300

ukrayna krizi

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar