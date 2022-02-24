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Nadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayı'nda görüntülendi
Nadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayı'nda görüntülendi
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan çayda nesli azalan pelikan türüne rastlandı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T01:42+0300
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türkiye
zonguldak
pelikan
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Zonguldak’ta nadir görülen Tepeli pelikan, ilk defa Batı Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı Çayında fotoğraflanan tepeli pelikan türü, Batı Karadeniz'de gözlemlenen ilk Tepeli Pelikan türü oldu. Kazakistan ve Hazar Denizi civarında koloni olarak arasında yaşayan tepeli pelikan familyasına ait bir pelikan türü olan ve literatürde “Pelecanus crispus” olarak biliniyor. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı’da fotoğraflanan pelikan türü, sonbaharla birlikte Güneydoğu Avrupa'dan Moğolistan'a kadar uzanan coğrafyada yayılış gösteriyor. Tepeli Pelikan türünün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'da bulunduğu belirtildi. Bölgede yaşayanlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi. Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Alaplı Çayına mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.
türkiye
zonguldak
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zonguldak, pelikan, kuş

Nadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

01:42 24.02.2022
© İHA / ERTUĞRUL YÜKSEL-AW551654Pelikan
Pelikan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© İHA / ERTUĞRUL YÜKSEL-AW551654
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan çayda nesli azalan pelikan türüne rastlandı.
Zonguldak’ta nadir görülen Tepeli pelikan, ilk defa Batı Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı Çayında fotoğraflanan tepeli pelikan türü, Batı Karadeniz'de gözlemlenen ilk Tepeli Pelikan türü oldu. Kazakistan ve Hazar Denizi civarında koloni olarak arasında yaşayan tepeli pelikan familyasına ait bir pelikan türü olan ve literatürde “Pelecanus crispus” olarak biliniyor.


Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı’da fotoğraflanan pelikan türü, sonbaharla birlikte Güneydoğu Avrupa'dan Moğolistan'a kadar uzanan coğrafyada yayılış gösteriyor.

Tepeli Pelikan türünün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'da bulunduğu belirtildi.

Bölgede yaşayanlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi. Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Alaplı Çayına mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.
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