https://tr.sputniknews.com/20220224/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1054202689.html

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Geçen hafta boyunca (14-20 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'Inventing Anna', film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

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netflix türkiye

yaşam

dizi

film

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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 diziNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

https://tr.sputniknews.com/20220220/netflixin-en-iyi-uluslararasi-yapimlari-bir-baskadir-da-listede-1054047187.html

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netflix türkiye, dizi, film