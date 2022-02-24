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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Geçen hafta boyunca (14-20 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'Inventing Anna', film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 diziNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
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netflix türkiye, dizi, film

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

15:40 24.02.2022 (güncellendi: 15:46 24.02.2022)
© NetflixInventing Anna
Inventing Anna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Netflix
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Geçen hafta boyunca (14-20 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'Inventing Anna', film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi

1.
Inventing Anna
2.
All of Us Are Dead (1. Sezon)
3.
Devotion, a Story of Love and Desire (1. Sezon)
4.
Kardeş Payı (1. Sezon)
5.
Toy Boy (1. Sezon)
6.
Dark Desire (2. Sezon)
7.
Snowpiercer (3. Sezon)
8.
Kaçak Gelinler (1. Sezon)
9.
Toy Boy (2. Sezon)
10.
Dark Desire (1. Sezon)

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

1.
Aşk Taktikleri
2.
Tinder Avcısı
3.
Teksas Katliamı
4.
Fistful of Vengeance
5.
Bigbug
6.
Amacı Olmayan Grup
7.
The Privilege
8.
Penceremden
9.
Uzun Kız 2
10.
Tomb Raider
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