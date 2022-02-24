https://tr.sputniknews.com/20220224/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1054202689.html
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Geçen hafta boyunca (14-20 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'Inventing Anna', film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:40+0300
2022-02-24T15:40+0300
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netflix türkiye
yaşam
dizi
film
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 diziNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
https://tr.sputniknews.com/20220220/netflixin-en-iyi-uluslararasi-yapimlari-bir-baskadir-da-listede-1054047187.html
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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
15:40 24.02.2022 (güncellendi: 15:46 24.02.2022) Abone ol
Geçen hafta boyunca (14-20 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'Inventing Anna', film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi
2.
All of Us Are Dead (1. Sezon)
3.
Devotion, a Story of Love and Desire (1. Sezon)
8.Kaçak Gelinler
(1. Sezon)
10.
Dark Desire (1. Sezon)
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film