https://tr.sputniknews.com/20220224/pencereden-atlamak-istedi-polis-iceri-cekerek-kurtardi-1054191813.html

Pencereden atlamak istedi, polis içeri çekerek kurtardı

Pencereden atlamak istedi, polis içeri çekerek kurtardı

Kütahya'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y., oturduğu apartmanın 3. katında, merdiven boşluğundaki pencereden atlamak isterken polis... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T12:44+0300

2022-02-24T12:44+0300

2022-02-24T12:47+0300

intihar girişimi

türkiye

pencere

kütahya

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Kütahya'da, 30 yaşındaki Ramazan Y., dün saat 03.00 sıralarında 3. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ramazan Y.'yi görenler, polise haber verdi.İhbarla binaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı.Sağlıkçıların ambulansa aldığı Ramazan Y., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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türkiye

kütahya

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intihar girişimi, pencere, kütahya