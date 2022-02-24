https://tr.sputniknews.com/20220224/pencereden-atlamak-istedi-polis-iceri-cekerek-kurtardi-1054191813.html
Pencereden atlamak istedi, polis içeri çekerek kurtardı
Pencereden atlamak istedi, polis içeri çekerek kurtardı
Kütahya'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y., oturduğu apartmanın 3. katında, merdiven boşluğundaki pencereden atlamak isterken polis... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T12:44+0300
2022-02-24T12:44+0300
2022-02-24T12:47+0300
intihar girişimi
türkiye
pencere
kütahya
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Kütahya'da, 30 yaşındaki Ramazan Y., dün saat 03.00 sıralarında 3. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ramazan Y.'yi görenler, polise haber verdi.İhbarla binaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı.Sağlıkçıların ambulansa aldığı Ramazan Y., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/yalovada-27-yasindaki-stajyer-avukat-altinci-kattan-atladi-1054135054.html
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intihar girişimi, pencere, kütahya
Pencereden atlamak istedi, polis içeri çekerek kurtardı
12:44 24.02.2022 (güncellendi: 12:47 24.02.2022) Abone ol
Kütahya'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y., oturduğu apartmanın 3. katında, merdiven boşluğundaki pencereden atlamak isterken polis tarafından içeri çekilerek son anda kurtarıldı.
Kütahya'da, 30 yaşındaki Ramazan Y., dün saat 03.00 sıralarında 3. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ramazan Y.'yi görenler, polise haber verdi.
İhbarla binaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı.
Sağlıkçıların ambulansa aldığı Ramazan Y., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.