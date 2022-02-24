https://tr.sputniknews.com/20220224/prof-dr-ceyhan-azalma-donemleri-salgin-bitti-anlamina-gelmiyor-1054190240.html

Prof. Dr. Ceyhan: Azalma dönemleri 'salgın bitti' anlamına gelmiyor

Prof. Dr. Ceyhan: Azalma dönemleri 'salgın bitti' anlamına gelmiyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgın zaten yapısı gereği böyle düz bir çizgi... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T12:34+0300

2022-02-24T12:34+0300

2022-02-24T12:34+0300

koronavirüs

mehmet ceyhan

koronavirüs

vaka sayısı

varyant

omicron

omicron ba.2

kısıtlama

maske zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1042948103_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4f7127831d235896f81399f4921dea55.jpg

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında gelinen son noktayı ve önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yapılan yorumları değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, salgının bir yerinde olduklarını; ancak neresinde bulunduklarını kimsenin bilmeyeceğini söyleyerek, "Salgın zaten yapısı gereği böyle düz bir çizgi gibi artışlar, azalışlar göstermediği için dalgalar şeklinde seyrediyor; aynen deniz yüzeyi gibi ama hiçbir zaman o azalma dönemleri, 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor. Çünkü genellikle bir bekleme döneminden sonra bu durum da değişiyor. İlk başta bu süreç daha uzundu, birkaç aydı. Bu son dalga olabilir ve bundan sonra vakalar da yavaş yavaş azalarak salgında belirli bir döneme girilebilir. Bu koronavirüsün toplumda ortadan kalkmasıyla da gerçekleşebilir ya da bazı solunum yolu enfeksiyonları yaparak da korona virüs yaşamına devam edebilir. Bunu da şu an bilmiyoruz çünkü her iki şeklini de gördük. Bunun ardından yeni bir dalga gelme ihtimali var fakat bu dalganın gelme ihtimalini hiç kimse bir veriye dayandırarak söylemiyor çünkü böyle bir veri yok" diye konuştu.'Her zaman batı ülkesinin yaptığını yapmak iyi sonuçlanmıyor'Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasında Batı'nın her zaman örnek alınmaması gerektiğini, her ülkenin kendince bir şeyi idare etmeye çalıştığını belirtti. Yapılan en büyük hatalardan birinin, başka ülkeye bakarak Türkiye'de sonuçlar çıkarmak olduğunu kaydeden Ceyhan, "Örneğin; Delta dalgası başlamadan, İngiliz varyantının oluşturduğu Alfa dalgası azalmaya başlamıştı sonrasında herkes 'İngiltere şu yasakları kaldırdı, maske kuralını gevşetti' deyip sürekli devleti de zorlamaya başladılar, 'Önlemleri kaldırın' diye. Gerçekten de kaldırdık. O dönemde Rus turistleri PCR kontrolü bile yapmadan kabul etmeye başladık. Turistik otellerde maskeleri çıkardık ve sonuç şu oldu; 'Geri dönüp baktık ki İngiltere yanlış yapmış' ve dolayısıyla biz de yanlış yapmışız. Neticede İngiltere, Rusya ve Türkiye vakalarını aşağı indiremeyen 3 ülke olarak kaldı. O halde demek ki her zaman bir Batı ülkesinin yaptığını yapmak iyi sonuçlanmıyor. Zaten mantıken de çok yanlış bir davranış çünkü onlar da sonuçları yeni görüyor biz de yeni görüyoruz. Onlar kadar biz de biliyoruz bu salgınla ilgili verileri ama 'Onlar yapıyorsa doğrudur' şeklinde yaklaşım, bir defa son derece hatalı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220223/son-24-saatte-86-bin-600-vaka-tespit-edildi-268-kisi-hayatini-kaybetti-1054171595.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet ceyhan, koronavirüs, vaka sayısı, varyant, omicron, omicron ba.2, kısıtlama, maske zorunluluğu