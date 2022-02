https://tr.sputniknews.com/20220224/prof-dr-emin-gurses--nato-artik-turkiyenin-dostu-degil-1054208600.html

Prof. Dr. Emin Gürses: NATO artık Türkiye’nin dostu değil

Prof. Dr. Emin Gürses: NATO artık Türkiye’nin dostu değil

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, NATO ve Türkiye ilişkileri için “Amerika yeni güvenlik hattını kurdu. Mısır, Yunanistan, Balkanlar... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:36+0300

2022-02-24T17:36+0300

2022-02-24T17:36+0300

seyir hali

radyo

ukrayna

rusya

ab

abd

donbass

lugansk

kırım

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054208535_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4e48766c4b8623e955e5bd1914a6dfe3.jpg

Prof. Dr. Emin Gürses: NATO artık Türkiye’nin dostu değil Prof. Dr. Emin Gürses: NATO artık Türkiye’nin dostu değil

Radyo Sputnik’te konuşan Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Rusya’nın Donbass’a başlattığı operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa ve Karadeniz konusundaki tutumunu ve Türkiye’nin NATO’daki yerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Avrupa’nın ABD’ye olan bakış açısını betimleyen Prof. Dr. Gürses, Putin’in ABD’nin Karadeniz planları konusunda görüşünü “ABD, Avrupa coğrafyasından dışlanıyordu. Bu krizle beraber silah ve askeri yığınağını arttırdı, bu Amerika’nın kazancı. Avrupa, Amerika’yı istemiyordu. NATO’ya ihtiyaç yok artık bunu 97-98’den beri tartışıyorlar. Rusya, donanmasını kurtardı. Rusya’nın en büyük derdi, donanmasına yer arıyordu. Amerikalılar ‘Ukrayna’yı AB’ye alacağız, NATO’ya alacağız sonra Kırım’da Karadeniz için donanma üssü kuracağız’ diyordu. Putin iki gün evvel bunu açıkladı. ‘Amerika’nın böyle bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz’ dedi” diye yorumladı.Prof. Dr. Gürses, Kırım’ın Rus donanması için önemini “Eğer Rus donanmasını Kırım bölgesinden çıkarırsanız, yerleşeceği başka bir yer yok. Karadeniz’in başka yerlerini bilenler bilirler. Soçi’de bir donanma üssü kuramaz mı? Soçi’de 5-10 metreden sonra dik dağlar başlar. Mümkün değildir. Doğal olan yer Kırım bölgesidir. Çin zayıfken İngiltere’ye Hong Kong’u kiraladı, zamanı geldi İngiltere çok uğraşmasına rağmen 99’da teslim etti. Ukrayna’da zaten üssü var. 50-90 yıllığına bir anlaşma sağlayıp burayı Rusya’ya kiralasaydı bu sıkıntılar başından engellenebilirdi fakat Ukrayna’nın kendi başına karar verme imkanı yok” diye ifade etti.‘Almanya’nın boru hattına bile Amerikalılar karar veriyor’Almanya’nın verdiği çoğu kararda ABD’nin etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürses, bu durumun Kuzey Akım projelerine yansımasını “Nasıl ki Almanya istihbaratı Amerikalıların kontrolündedir. Almanya’dan bir karar çıkınca ‘bu Almanya’nın aleyhinedir. Nasıl olur’ deniyor, Almanya kendi karar vermiyor ki. Almanya’nın tek karar verme hakkı araba fabrikalarını elektriğe geçirmek. Boru hattına bile Amerikalılar karar veriyor. İkinciyi Almanlar durdurmuştu. Birinciyi durduramazlar, yerine koyacak bir şey yok. Amerika alacağını önemli ölçüde aldı. Biden ne diyor? ‘Biz askeri olarak bu işe karışmayız’ diyor” diye açıkladı.‘Amerika yeni güvenlik hattını kurdu’Prof. Dr. Gürses, ABD’nin kurduğu yeni güvenlik hattında Türkiye’nin yeri olmadığını “Amerika yeni hattını kurdu. Mısır, Yunanistan, Balkanlar ve Polonya’ya kadar çıkıyor. Bu hat Amerika’nın yeni güvenlik hattıdır. Türkiye’yi bunun dışında bıraktı. Türkiye şu anda NATO’ya üye görünüyor. Türkiye NATO’dan çıksa kaybedeceği şöyle bir şey var: Kıbrıs Rum kesimi NATO’ya gider ve Amerika Türkiye’ye askerini Kıbrıs’tan çekmesini söyler zaten bizi işgalci kabul ettikleri için. NATO, Türkiye ile artık dost falan değildir. Hükümetimiz diyor ki ‘PKK/YPG’ye 50 bin tır silah gönderdi’ ama niye BM Genel Kurulu’nda bunu söyleyip de ‘Amerika teröre destek veriyor, terör listesine alınan ülkelerden olsun’ diyemiyorsun. Dünya’da kıyamet kopar seni de Birleşmiş Milletler’den kovarlar ama dünya tarihine geçer. Kimse bunu aklına getirmiyor” diye anlattı.‘Türkiye’de NATO’cu gruplar var, Türkiye ile Rusya’nın kavga etmesini istiyorlar’Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bozulmasını isteyen fikir gruplarının olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gürses, Putin’in karar alırken gerekçe olarak gösterdiği uluslararası antlaşma maddesini “Türkiye’de NATO’cu gruplar var, Türkiye ile Rusya’nın kavga etmesini istiyorlar. Devletler böyle davranmaz. Putin ne diyor? BM sözleşmesine göre meşru savunma yaptığı söylüyor. Buradan bir tez oluşturuyor. Nasıl Suriye’ye girerken meşru savunma dedik ama bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne rapor edeceksiniz. Böyle kurallar var. Kendi başınıza bunu yapamazsınız. O zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği böyle bir güvenlik sorununun varlığına göre hareket eder” diye belirtti.‘Uluslararası hukuk kuralları zaten fakir ülkeler uysun diye yapılmıştır’Prof. Dr. Gürses, uluslararası hukuk kurallarının ne ölçüde önleyici olduğu konusunda “Putin bunu 51’inci maddeye dayandırıyor. Türkiye’de ona dayandırdı. Herkes 51’inci maddeyi kullanıyor. Uluslararası hukuk kuralları zaten fakir ülkeler uysun diye yapılmıştır. Büyük devletler için değil. Büyük devletler lazım olduğunda kenarından dolaşırlar. Küçük devletler ne yapacaklar? Korumacı politika izledikleri için canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Büyük ülke ile anlaşmazlık olduğu zaman ne oluyor? Türkiye gibi ülkeler biraz daha rahat eder ama işe bulaşmazlar. Almanya, bulaşmayacağını Hırvatistan on tane kask göndereceğini söylüyor. Dalga geçmiyorlar. Bu işe bulaşmak istemiyorlar” dedi.‘Amerika’nın derdi Rusya Federasyonu değil’ABD’nin Rusya konusunda asıl amacının dünyaya korku aşılamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürses, “Amerika’nın ‘Kırım’da deniz üssü kuracağız’ haberini el altından yayması Putin’i harekete geçirdi. Putin’e ‘Rus donanmasını al, Baltık Denizi’ne götür’ diyorsun. Baltık Denizi’nde donanma olmaz. Olsa olsa birkaç tane kruvazör koyarsın. Kapalı bir yer burası, Haliç’e donanmayı yerleştirip av yapmak gibi bir şeydir. Benim düşündüğüm, Amerika’nın derdi Rusya Federasyonu değil. Rusya üzerinden dünyaya yeni bir korku veriyor. BBC ‘Bütün dualarımız Ukrayna halkıyla beraberdir’ diye altyazı geçiyor. Dua ediyorlar yani. Afrikalılara yaptığı gibi dua etmeye devam ederler” diye tanımladı.‘Batı’nın kendi kulübü vardır, o kulübün içinde Ukrayna yoktur ‘Prof. Dr. Gürses, ‘Batı’ tanımının coğrafi olmadığını kapitalist bir aristokrasi üzerine kurulu olduğunu “Batı’nın kendi kulübü vardır. O kulübün içinde Ukrayna yoktur. Coğrafi tanımlamadan bahsetmiyoruz. Yeni bir uluslararası kapitalist aristokrasi üredi. Feodal dönemde nasıl aristokrasi birbirine destek verir, bugün de dünyada yeni bir kapitalist uluslararası aristokrasi türedi. Bu Çin’deki kapitalisti bunun içine almıyor. Seçkin bir şekilde akrabalıklara bakıyor. Nasıl ki Avrupa’da sıkıntılar olduğu zaman kendi aralarında bir dayanışma var. Osmanlı’da dayanışma yok mesela, neden yok? Çünkü Osmanlı’da akrabalıklar yok. Avrupa’daki bütün aristokrasinin akrabalıkları var birbiri ile. Uluslararası kapitalistler aristokrasisi ürettiler. Avrupa Sanayiciler Birliği bunların kuruluşlarıdır” diye konuştu.‘Yunanistan’ı batırmazlar çünkü o kampın içindedir’Tanımladığı ‘Batı’ ülkelerini örneklendiren Prof. Dr. Gürses, esasın fikirsel dayanışma olduğunu “Venezuela batıdadır ama batı kampında değildir. Japonya ve Avustralya batıda değildir ama batı kampındadır. Onun için bu coğrafya bir şey değil. Bu bizzat fikirsel dayanışma, Yunanistan mesela hiçbir şey üretmiyor. Denizcilik de geriledi. Yunanistan’ı batırmazlar. Onlar için her zaman var olur çünkü o kampın içindedir. Her tarafı askeri üs yaptılar, ‘Türkiye’ye tehdit’ diyorlardı. Türkiye’ye tehdit olsa İncirlik üssü var. Oradan niye tehdit oluştursun” diye belirtti.

ukrayna

rusya

donbass

lugansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, ukrayna, rusya, ab, abd, donbass, lugansk, kırım, birleşmiş milletler (bm), аудио