https://tr.sputniknews.com/20220224/putin-bize-bu-sekilde-hareket-etmekten-baska-bir-yol-birakmadilar-1054211841.html

Putin: Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar

Putin: Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T19:35+0300

2022-02-24T19:35+0300

2022-02-24T19:57+0300

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle bir toplantı yaptı.Sözlerine "Değerli iş arkadaşları, her ne kadar önceden planlamış olsak da sizinle yaptığımız bu toplantı hafif tabirle 'standart dışı koşullarda' gerçekleşiyor" diyerek başlayan Putin, "En önemli husus, şu anda yaşananların zorunlu önlem olduğunun anlaşılması. Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar" dedi.Rusya'nın yeni yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili riskleri önceden değerlendirdiğini ve olası kısıtlamalara hazırlandığını vurgulayan Rusya lideri, "Tabii ki hepimiz, sizler de dahil, nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlıyoruz. Şu anda kısıtlamalar ve yaptırım politikası bakımından yaşananlara öyle veya böyle hazırlandık" diye konuştu.Rusya lideri, "Güvenlik alanında öyle riskler yarattılar ki, buna başka araçlarla karşılık vermemiz imkansızdı. Sizlerden yaşananlara anlayışla yaklaşmanızı ve üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek araçların aranmasında hükümetle dayanışma içinde çalışmanızı isterim" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusya