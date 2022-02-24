https://tr.sputniknews.com/20220224/putin-bize-bu-sekilde-hareket-etmekten-baska-bir-yol-birakmadilar-1054211841.html
Putin: Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar
Putin: Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T19:35+0300
2022-02-24T19:35+0300
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vladimir putin
rusya
dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle bir toplantı yaptı.Sözlerine "Değerli iş arkadaşları, her ne kadar önceden planlamış olsak da sizinle yaptığımız bu toplantı hafif tabirle 'standart dışı koşullarda' gerçekleşiyor" diyerek başlayan Putin, "En önemli husus, şu anda yaşananların zorunlu önlem olduğunun anlaşılması. Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar" dedi.Rusya'nın yeni yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili riskleri önceden değerlendirdiğini ve olası kısıtlamalara hazırlandığını vurgulayan Rusya lideri, "Tabii ki hepimiz, sizler de dahil, nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlıyoruz. Şu anda kısıtlamalar ve yaptırım politikası bakımından yaşananlara öyle veya böyle hazırlandık" diye konuştu.Rusya lideri, "Güvenlik alanında öyle riskler yarattılar ki, buna başka araçlarla karşılık vermemiz imkansızdı. Sizlerden yaşananlara anlayışla yaklaşmanızı ve üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek araçların aranmasında hükümetle dayanışma içinde çalışmanızı isterim" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya
Putin: Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar
19:35 24.02.2022 (güncellendi: 19:57 24.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle bir toplantı yaptı.
Sözlerine "Değerli iş arkadaşları, her ne kadar önceden planlamış olsak da sizinle yaptığımız bu toplantı hafif tabirle 'standart dışı koşullarda' gerçekleşiyor" diyerek başlayan Putin, "En önemli husus, şu anda yaşananların zorunlu önlem olduğunun anlaşılması. Bize başka şekilde hareket etme şansı bırakmadılar" dedi.
Rusya'nın yeni yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili riskleri önceden değerlendirdiğini ve olası kısıtlamalara hazırlandığını vurgulayan Rusya lideri, "Tabii ki hepimiz, sizler de dahil, nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlıyoruz. Şu anda kısıtlamalar ve yaptırım politikası bakımından yaşananlara öyle veya böyle hazırlandık" diye konuştu.
Rusya lideri, "Güvenlik alanında öyle riskler yarattılar ki, buna başka araçlarla karşılık vermemiz imkansızdı. Sizlerden yaşananlara anlayışla yaklaşmanızı ve üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek araçların aranmasında hükümetle dayanışma içinde çalışmanızı isterim" ifadelerini kullandı.