https://tr.sputniknews.com/20220224/randevusu-geciktigi-icin-doktoru-darp-eden-babayla-oglu-gozaltina-alindi-1054204630.html

'Randevusu geciktiği' için doktoru darp eden babayla oğlu gözaltına alındı

'Randevusu geciktiği' için doktoru darp eden babayla oğlu gözaltına alındı

Bingöl Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ali Durmaz, randevusunun 5 dakika geciktiğini iddia eden hasta ile oğlu tarafından darp edildi... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:14+0300

2022-02-24T16:14+0300

2022-02-24T16:14+0300

türkiye

doktor

şiddet

sağlıkta şiddet

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Bingöl Devlet Hastanesi'nde dün saat 15.30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üstü hastasını muayene ederken, içeri girip, randevusunun 5 dakika geciktiğini iddia eden hasta ile oğlu tarafından darbedildi. Güvenlik personelinin doktorun odasından çıkardığı baba ve oğlu, hastane polisine teslim edildi.Emniyete götürülen baba ve oğlunun işlemleri sürerken, hastanenin önünde toplanan sağlık çalışanları, basın açıklaması yapıp, olayı kınadı. Başhekim Yardımcısı Doktor Çağatay Arif Özkaya'nın okuduğu açıklamada, "Hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Durmaz'a yönelik üzücü bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu eylem, ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darp edilmiştir. Hekim arkadaşımız hem fiziksel olarak yaralanmış hem de psikolojik olarak bir çöküş yaşamıştır. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır" dedi.

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doktor, şiddet, sağlıkta şiddet