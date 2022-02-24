https://tr.sputniknews.com/20220224/rus-kozmonotlar-ve-abdli-astronotlar-dunyanin-gerginliginden-uzak-uzay-calismalarini-surduruyor-1054178123.html

'Rus kozmonotlar ve ABD'li astronotlar dünyanın gerginliğinden uzak, uzay çalışmalarını sürdürüyor'

'Rus kozmonotlar ve ABD'li astronotlar dünyanın gerginliğinden uzak, uzay çalışmalarını sürdürüyor'

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyacağını açıklamasının ardından Ukrayna krizi, uluslararası politikanın gündemi. ABD'nin yaptırım... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T03:15+0300

2022-02-24T03:15+0300

2022-02-24T03:28+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü imzaladığı kararnamenin ardından, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Rusya tarafından resmen tanındı. Rusya'nın attığı bu adımla birlikte dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi. Alınan bu karar sonrasında, ABD başta olmak üzere NATO ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO ve AB üyesi ülkelere Rusya’ya yaptırım konusunda ‘kararlı’ olmaları konusunda baskı uygularken Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan iki Rus kozmonot, dört NASA ve bir Avrupalı ​​astronot tüm bu gerilimlerden uzak bilimsel çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Donald Trump yönetimi döneminde ABD Uzay Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapan ve şu anda George Washington Üniversitesi, Uzay Politikası Enstitüsü'nün direktörlüğü üstlenen Scott Pace, UUİ'nin tüm bu politik gerilimlerden 'büyük ölçüde izole' olduğunu söyledi. Pace, "Rusya ile uzay istasyonununda birlikte yürütülen uzay çalışmaları tehlikeye atacak bir kopuşu düşünmek mümkün, ancak bu diplomatik ilişkilerin düşmesi düzeyinde olurdu" dedi ve ekledi: "Bu tamamen başvurulacak son çare olur. Bu nedenle daha geniş bir askeri çatışma olmadığı müddetçe bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum"Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada olmak üzere beş katılımcı uzay kuruluşunu içeren çok uluslu bir ortak proje olan UUİ, 1998 yılında uzaya fırlatıldı ve ilerleyen yıllarda neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde önemli bir kompleks haline dönüştürüldü. 2000 yılının Ekim ayında, Kazakistan’dan uzaya fırlatılan Amerikalı Astronot Bill Shepherd ile Rus Kozmonotlar Sergei Krikalev ve Yuri Gidzenko böylece ‘yeni bir dönemin’ ilk kapılarını aralamış oldular.

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ukrayna krizi, rusya, abd, roscosmos, nasa