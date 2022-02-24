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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-devlet-baskani-putin-cumhurbaskani-erdogan-ile-telefonda-gorustu-1054181552.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T08:55+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
ukrayna krizi
ukrayna
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Kremlin'den yapılan açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

08:15 24.02.2022 (güncellendi: 08:55 24.02.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı.
Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."
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