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SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-donbassa-askeri-operasyon-karari-aldi-1054179910.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapıyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T06:02+0300
2022-02-24T06:12+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.Putin'in açıklamasından satır başları şöyle:
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rusya, vladimir putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı

06:02 24.02.2022 (güncellendi: 06:12 24.02.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin'in açıklamasından satır başları şöyle:
Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak.
Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil.
(Ukrayna vatandaşlarına hitaben) Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır.
Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek.
Rus halkının desteğine güveniyorum.
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