https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-donbassa-askeri-operasyon-karari-aldi-1054179910.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapıyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T06:02+0300
2022-02-24T06:02+0300
2022-02-24T06:12+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1054179910.jpg?1645672321
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.Putin'in açıklamasından satır başları şöyle:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
06:02 24.02.2022 (güncellendi: 06:12 24.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin'in açıklamasından satır başları şöyle:
Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak.
Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil.
(Ukrayna vatandaşlarına hitaben) Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır.
Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek.
Rus halkının desteğine güveniyorum.