https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-disisleri-bati-rusya-ile-diyalog-sansini-kullanmadi-1054207888.html

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya ile diyalog şansını kullanmadı

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya ile diyalog şansını kullanmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Rusya ile görüşme şansını kullanmadı, ancak Moskova’nın diyalogdan kaçtığı yönünde yalan söylüyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:15+0300

2022-02-24T17:15+0300

2022-02-24T18:05+0300

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

mariya zaharova

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054208246_0:91:3251:1920_1920x0_80_0_0_8479318902a2e59d0a6936f8415a9c85.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Batılı ortaklarımız şimdi histeriye kapılmışken, nedense çok önemli bir şeyi unutup her zaman, yıllar yılı, bütün günahlarda olduğu gibi bizi suçlamalaya kalkıyorlar. Özellikle de kendileri müzakere sürecine yönelik tüm seçenekleri kapattı" dedi.‘ABD, operasyondan önce Rusya ile görüşmek istemediğini bildirdi’ABD’nin Rusya ile Cenevre’de diyaloğu reddetmesini kabaca savunduğunu ifade eden Zaharova, “Ayın 24’ünde Rus ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde Avrupa’da, doğrudan Cenevre’de görüşmeler planlanıyordu. Bu görüşme süreci için hazırlık yapılıyordu, Rusya muvafakat vermişti. ABD’lilerle hem büyük elçilikler üzerinden hem de başka şekillerde temas halindeydik, ancak Rus heyetin uçuşuna birkaç saat kala, ABD Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken’den bir mesaj aldık” ifadelerini kullandı.“Bu dün, yani doğrudan operasyonun başlamasından önce oldu” diyen Zaharova, Blinken’in mesajında ABD tarafının Rusya ile ne güvenlik konuları ne de gündemdeki başka konularla ilgili müzakere gerçekleştirmek istemediğini söylediğini aktardı.'Yaptırımlara durumun gerektirdiği gibi yanıt vereceğiz'Zaharova, Batı’nın yaptırımlarına şimdiye kadar nasıl olduysa aynı şekilde simetrik yanıt vereceklerini, durum nasıl gerektirirse öyle yapacaklarını da sözlerine ekledi.Zaharova, “Kendi çıkarlarımız üzerinden hareket edeceğiz, bunlar bugün şöyle: Mevcut senaryonun daha kötü gelişmesini önlemek, yıllardır süren savaşı bitirmek” dedi.‘Tüm dünya bilsin: Müzakere sürecini ABD bitirdi’Zaharova, “ABD’nin mesajı Moskova operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir” dedi.Özellikle Fransa olmak üzere birçok ülkenin taraflar arasında arabuluculuk yapmak istediğini söylediğini belirten Zaharova, “Peki Fransa ne yaptı sanıyorsunuz? Cenevre’den sonra bir sonraki turun Paris’te gerçekleşmesi gerekiyordu. Paris, Dışişleri Bakanlığı’nın ağzıyla tüm arabuluculuk çabalarından, müzarekerelerden vazgeçti. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı halka açık konuşmalarında bunda ısrar ediyordu” ifadelerini kullandı.'Ukrayna’daki savaş şimdi başlamadı, 8 yıldır vardı, şimdi bitiriliyor’Zaharova’nın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220224/lavrov-ukrayna-konusunda-aldigimiz-tedbir-ve-kararlarin-amaci-rusya-halkinin-guvenligini-saglamak-1054206377.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, mariya zaharova, donbass