https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-disisleri-bati-rusya-ile-diyalog-sansini-kullanmadi-1054207888.html
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya ile diyalog şansını kullanmadı
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya ile diyalog şansını kullanmadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Rusya ile görüşme şansını kullanmadı, ancak Moskova’nın diyalogdan kaçtığı yönünde yalan söylüyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T17:15+0300
2022-02-24T17:15+0300
2022-02-24T18:05+0300
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
mariya zaharova
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054208246_0:91:3251:1920_1920x0_80_0_0_8479318902a2e59d0a6936f8415a9c85.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Batılı ortaklarımız şimdi histeriye kapılmışken, nedense çok önemli bir şeyi unutup her zaman, yıllar yılı, bütün günahlarda olduğu gibi bizi suçlamalaya kalkıyorlar. Özellikle de kendileri müzakere sürecine yönelik tüm seçenekleri kapattı" dedi.‘ABD, operasyondan önce Rusya ile görüşmek istemediğini bildirdi’ABD’nin Rusya ile Cenevre’de diyaloğu reddetmesini kabaca savunduğunu ifade eden Zaharova, “Ayın 24’ünde Rus ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde Avrupa’da, doğrudan Cenevre’de görüşmeler planlanıyordu. Bu görüşme süreci için hazırlık yapılıyordu, Rusya muvafakat vermişti. ABD’lilerle hem büyük elçilikler üzerinden hem de başka şekillerde temas halindeydik, ancak Rus heyetin uçuşuna birkaç saat kala, ABD Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken’den bir mesaj aldık” ifadelerini kullandı.“Bu dün, yani doğrudan operasyonun başlamasından önce oldu” diyen Zaharova, Blinken’in mesajında ABD tarafının Rusya ile ne güvenlik konuları ne de gündemdeki başka konularla ilgili müzakere gerçekleştirmek istemediğini söylediğini aktardı.'Yaptırımlara durumun gerektirdiği gibi yanıt vereceğiz'Zaharova, Batı’nın yaptırımlarına şimdiye kadar nasıl olduysa aynı şekilde simetrik yanıt vereceklerini, durum nasıl gerektirirse öyle yapacaklarını da sözlerine ekledi.Zaharova, “Kendi çıkarlarımız üzerinden hareket edeceğiz, bunlar bugün şöyle: Mevcut senaryonun daha kötü gelişmesini önlemek, yıllardır süren savaşı bitirmek” dedi.‘Tüm dünya bilsin: Müzakere sürecini ABD bitirdi’Zaharova, “ABD’nin mesajı Moskova operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir” dedi.Özellikle Fransa olmak üzere birçok ülkenin taraflar arasında arabuluculuk yapmak istediğini söylediğini belirten Zaharova, “Peki Fransa ne yaptı sanıyorsunuz? Cenevre’den sonra bir sonraki turun Paris’te gerçekleşmesi gerekiyordu. Paris, Dışişleri Bakanlığı’nın ağzıyla tüm arabuluculuk çabalarından, müzarekerelerden vazgeçti. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı halka açık konuşmalarında bunda ısrar ediyordu” ifadelerini kullandı.'Ukrayna’daki savaş şimdi başlamadı, 8 yıldır vardı, şimdi bitiriliyor’Zaharova’nın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220224/lavrov-ukrayna-konusunda-aldigimiz-tedbir-ve-kararlarin-amaci-rusya-halkinin-guvenligini-saglamak-1054206377.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054208246_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_bd95085a096cc09beb64a7f640fc64e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, mariya zaharova, donbass
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya ile diyalog şansını kullanmadı
17:15 24.02.2022 (güncellendi: 18:05 24.02.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Rusya ile görüşme şansını kullanmadı, ancak Moskova’nın diyalogdan kaçtığı yönünde yalan söylüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Batılı ortaklarımız şimdi histeriye kapılmışken, nedense çok önemli bir şeyi unutup her zaman, yıllar yılı, bütün günahlarda olduğu gibi bizi suçlamalaya kalkıyorlar. Özellikle de kendileri müzakere sürecine yönelik tüm seçenekleri kapattı" dedi.
‘ABD, operasyondan önce Rusya ile görüşmek istemediğini bildirdi’
ABD’nin Rusya ile Cenevre’de diyaloğu reddetmesini kabaca savunduğunu ifade eden Zaharova, “Ayın 24’ünde Rus ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde Avrupa’da, doğrudan Cenevre’de görüşmeler planlanıyordu. Bu görüşme süreci için hazırlık yapılıyordu, Rusya muvafakat vermişti. ABD’lilerle hem büyük elçilikler üzerinden hem de başka şekillerde temas halindeydik, ancak Rus heyetin uçuşuna birkaç saat kala, ABD Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken’den bir mesaj aldık” ifadelerini kullandı.
“Bu dün, yani doğrudan operasyonun başlamasından önce oldu” diyen Zaharova, Blinken’in mesajında ABD tarafının Rusya ile ne güvenlik konuları ne de gündemdeki başka konularla ilgili müzakere gerçekleştirmek istemediğini söylediğini aktardı.
'Yaptırımlara durumun gerektirdiği gibi yanıt vereceğiz'
Zaharova, Batı’nın yaptırımlarına şimdiye kadar nasıl olduysa aynı şekilde simetrik yanıt vereceklerini, durum nasıl gerektirirse öyle yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Zaharova, “Kendi çıkarlarımız üzerinden hareket edeceğiz, bunlar bugün şöyle: Mevcut senaryonun daha kötü gelişmesini önlemek, yıllardır süren savaşı bitirmek” dedi.
‘Tüm dünya bilsin: Müzakere sürecini ABD bitirdi’
Zaharova, “ABD’nin mesajı Moskova operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir” dedi.
Özellikle Fransa olmak üzere birçok ülkenin taraflar arasında arabuluculuk yapmak istediğini söylediğini belirten Zaharova, “Peki Fransa ne yaptı sanıyorsunuz? Cenevre’den sonra bir sonraki turun Paris’te gerçekleşmesi gerekiyordu. Paris, Dışişleri Bakanlığı’nın ağzıyla tüm arabuluculuk çabalarından, müzarekerelerden vazgeçti. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı halka açık konuşmalarında bunda ısrar ediyordu” ifadelerini kullandı.
'Ukrayna’daki savaş şimdi başlamadı, 8 yıldır vardı, şimdi bitiriliyor’
Zaharova’nın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:
Savaşın bugün başladığını söyleyenler yalan söylüyor. Savaş 8 yıldır var, Rusya diplomatik ve siyasi tüm çabaları gösterdi. Bugün başlayan operasyon savaşın başlangıcı değil, bu savaşın felaket niteliğinde bir senaryoya evrilmesini önleme girişimi, elbette devam edan savaşın bitirilmesi de.
Ukrayna’nın nükleer silahlarının olmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Avrupa bir düşünmeli. Kiev’in nükleer silahlara geri dönebileceği açıklaması durumu alt üst etti. NATO’daki toplantılarda birilerinin bunları düşünmesi harika olurdu.
Yıllardır Ukrayna’yı silahla oldurdular. Bunlar neden gitti? Cevap açık, bir gün patlatılmaları için.
Biz yaptırımlar konusunda hazırlıklıyız. Kısıtlamalar bugün başlamadı.
İngiltere, Karadeniz'de askeri provokasyon gerçekleştiriyor.