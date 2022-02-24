https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-savunma-bakanligi-karsi-saldiriya-gecen-donetsk-ve-luganska-destek-veriyoruz-1054194299.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karşı saldırıya geçen Donetsk ve Lugansk'a destek veriyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı: Karşı saldırıya geçen Donetsk ve Lugansk'a destek veriyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun, karşı saldırıya geçen Donetsk ve Lugansk güçlerine destek verdiğini belirtti. Konaşenkov... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:26+0300
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Konaşenkov bu sabah Donbass’ta yaşananlara ve çatışmaların nasıl başladığına ilişkin şunları söyledi: “DHC ve LHC halk milisleri bu sabah, cumhuriyetlerin topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırganlığını püskürtmek adına gerçekleştirilen uzun çatışmaların ardından seferberlik haline geçti ve birlikler oluşturdu. Şu anda da (DHC ve LHC halk milisleri) Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateş desteğiyle karşı saldırıya geçmiş durumdalar.” “DHC ve LHC güçleri, karşı saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çok iyi silahlandırılmış ön safları yardı” bilgisini veren Konaşenkov şöyle devam etti: “DHC birlikleri, Volnovaha’yı almak için saldırıya geçerek üç kilometre ilerledi. LHC birlikleriyse Sçastye yerleşim yeri yönünde hücuma geçerek Donets Nehri’ni geçti ve yarım kilometre ilerledi. Şu anda DHC ve LHC birlikleri, karşı tarafla çatışmalar gerçekleştiriyor.” Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Ukrayna ordusunun Donbass’ta sivillere ateş açtığını, Donetsk ve Lugansk’ta sivil kayıpları olduğunu aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Karşı saldırıya geçen Donetsk ve Lugansk'a destek veriyoruz
13:26 24.02.2022 (güncellendi: 13:27 24.02.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun, karşı saldırıya geçen Donetsk ve Lugansk güçlerine destek verdiğini belirtti. Konaşenkov, buna karşın Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna kentlerine ve sivillere karşı füze, savaş uçakları ya da havan topu mermileri kullanmadığını kaydetti.
Konaşenkov bu sabah Donbass’ta yaşananlara ve çatışmaların nasıl başladığına ilişkin şunları söyledi: “DHC ve LHC halk milisleri bu sabah, cumhuriyetlerin topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırganlığını püskürtmek adına gerçekleştirilen uzun çatışmaların ardından seferberlik haline geçti ve birlikler oluşturdu. Şu anda da (DHC ve LHC halk milisleri) Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateş desteğiyle karşı saldırıya geçmiş durumdalar.”
“DHC ve LHC güçleri, karşı saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çok iyi silahlandırılmış ön safları yardı” bilgisini veren Konaşenkov şöyle devam etti: “DHC birlikleri, Volnovaha’yı almak için saldırıya geçerek üç kilometre ilerledi. LHC birlikleriyse Sçastye yerleşim yeri yönünde hücuma geçerek Donets Nehri’ni geçti ve yarım kilometre ilerledi. Şu anda DHC ve LHC birlikleri, karşı tarafla çatışmalar gerçekleştiriyor.”
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Ukrayna ordusunun Donbass’ta sivillere ateş açtığını, Donetsk ve Lugansk’ta sivil kayıpları olduğunu aktardı.