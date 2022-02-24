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Rusya: Suriye’deki ABD destekli oluşumlar zorla saflarına üye katıyor
Rusya: Suriye’deki ABD destekli oluşumlar zorla saflarına üye katıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda, ABD destekli silahlı oluşumların saflarına zorla üye katma uygulamasına... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T23:29+0300
dünya
suriye
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abd
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda ABD desteğiyle oluşturulan ‘özerk yönetimin’ yerel sakinleri gözaltına alma tehdidiyle zorla saflarına aldığı yönünde vatandaşlardan şikayetler aldıklarını açıkladı.Uygulamanın Demokratik Suriye Güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Juravlyov, “Askere alma merkezlerine gelmeyen kişiler, mallarına el koyma ve aile üyelerini gözaltına almakla tehdit ediliyor” dedi.
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suriye, demokratik suriye güçleri (dsg), abd

Rusya: Suriye’deki ABD destekli oluşumlar zorla saflarına üye katıyor

23:29 24.02.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda, ABD destekli silahlı oluşumların saflarına zorla üye katma uygulamasına başvurduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda ABD desteğiyle oluşturulan ‘özerk yönetimin’ yerel sakinleri gözaltına alma tehdidiyle zorla saflarına aldığı yönünde vatandaşlardan şikayetler aldıklarını açıkladı.
Uygulamanın Demokratik Suriye Güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Juravlyov, “Askere alma merkezlerine gelmeyen kişiler, mallarına el koyma ve aile üyelerini gözaltına almakla tehdit ediliyor” dedi.

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