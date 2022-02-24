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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
Donbass'a operasyon sürüyor| Puşilin: Donetsk’in tamamını geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak
Donbass'a operasyon sürüyor| Puşilin: Donetsk’in tamamını geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak
Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın yardım talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sürüyor. Ukrayna lideri... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T10:06+0300
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Donetsk - Sputnik Türkiye

Donbass'a operasyon sürüyor| Puşilin: Donetsk’in tamamını geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak

10:06 24.02.2022 (güncellendi: 10:40 24.02.2022)
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Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın yardım talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy sıkıyönetim ilan etti. Lugansk, Ukrayna'ya ait iki uçak düşürdüğünü açıkladı. Donetsk lideri Puşilin, Donetsk’in tamamını Kiev’den geri alma operasyonun çabuk tamamlanacağını söyledi.
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kiev güçleri arasındaki gerginliğin cuma günü daha da tırmanması ve Rusya'nın bu cumhuriyetleri tanımasının ardından Donetsk ve Lugansk liderleri dün akşam Kiev'in saldırganlığını püskürtmek için Rusya'dan yardım talep etti.
Rusya lideri Vladimir Putin de bu sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullanan Putin, Ukrayna askerleri ve halkına da seslendi.
ABD, AB ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla Rusya'ya yaptırım açıklamaya devam ediyor.
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10:46 24.02.2022
‘Ukrayna ordusu, Donetsk'te Krasnıy Partizan köyüne saldırdı’
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı, Ukrayna ordusunun DHC’nin Yasinovatskiy ilçesindeki Krasnıy Partizan köyüne saldırdığını duyurdu.
Açıklamada, “Yasinovata-Gorlovka yolundaki Krasnıy Partizan köyüne Ukrayna mevzilerinden ateş açıldı” ifadelerine yer verildi.
10:41 24.02.2022
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Büyükelçi Vasiliy Bodnar, düzenlediği basın toplantısında 'Rusya ile savaş halinde olduklarını' söyleyerek, "Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor" dedi.
Türkiye'den de destek beklediklerini kaydeden Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" dedi.
Bodnar, "Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus işadamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmamasının sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
10:38 24.02.2022
Almanya Ekonomi Bakanı: Doğalgaz ve kömürü artık başka ülkelerden almak zorundayız
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri harekatının ardından doğalga ve kömürü artık başka ülkelerden tedarik etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
10:35 24.02.2022
Donetsk lideri Puşilin: Bölgenin tamamını Kiev’den geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk bölgesinin Kiev’in denetiminde olan topraklarını geri almak için düzenledikleri operasyonun ‘oldukça çabuk sona ereceğini’ ifade etti.
Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass operasyonlarının yönetildiği karargahın ‘neredeyse yok edildiğini’ söyledi.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan DHC lideri, “Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları üstündeki tüm temas hattı boyunca neredeyse hiç ateş açılmıyor, karşı tarafın ateş açma noktaları kontrol altına alındı, Kiev güçlerinin operasyonları yürüttüğü karargah imha edildi” dedi.
10:33 24.02.2022
Kırım ile Ukrayna sınırındaki tüm kontrol noktaları, bir sonraki talimata kadar kapatıldı
10:29 24.02.2022
Rus milletvekili Krasov: Donbass’taki özel operasyonun amacı Donetsk ve Lugansk vatandaşlarını korumak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi’nin Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, belirlediği hedefleri net ve somut olarak ortaya koydu. Devlet Başkanı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yardım başvurusundan sonra askeri operasyon kararı aldı. Özel operasyonun ana hedefi ve görevi, Rusya vatandaşları dahil Donetsk ve Lugansk topraklarında yaşayan vatandaşların yaşam ve sağlığını korumak" dedi.
10:27 24.02.2022
Downdetector: Mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimde sorunlar yaşanıyor
10:25 24.02.2022
Çin Dışişleri: Dış basının dediği gibi Ukrayna'da 'Rus işgali' yok
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı dış medyanın duyurduğu gibi Ukrayna'da Rus kuvvetlerinin işgali söz konusu değil" denildi.
Açıklamada, Rusya'nın bağımsız bir ülke olduğu ve kendi çıkarları doğrultusunda kendi kararlarını alabileceği kaydedildi.
10:21 24.02.2022
Kiev’deki tüm Rus diplomatlar tahliye edildi
Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği, Kiev’deki tüm Rus diplomatların tahliye edildiğini duyurdu.
Açıklamada, “Rus diplomatlar, Ukrayna’dan ayrılmadan önce varlıklara ilişkin gereken tüm tahliye işlemlerini yerine getirdi” ifadelerine yer verildi.
10:20 24.02.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı
06:02
10:20 24.02.2022
10:20 24.02.2022
Donbass’tan Rusya’ya 105 bin sivil tahliye edildi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Donbass’tan Rusya’ya tahliye edilen 105 binden fazla vatandaşın Rusya sınırını geçtiğini duyurdu.
Açıklamada, “105 binden fazla kişi sınırı geçti” denildi.
10:17 24.02.2022
Zelenskiy: Katar Emiri'nden destek geldi, dünya bizimle
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'den destek geldi. Dünya bizimle" ifadelerini kullandı.
10:11 24.02.2022
Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği kabul işlemlerini durdurdu
Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği, bugün ve önümüzdeki günlerde vatandaşlara yönelik hizmetlerin yapılmayacağını belirtti.
Sabah saat 9.00’da (TSİ) Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’nin girişinde kalabalık oluştu. Büyükelçilik temsilcisi kalabalık önüne çıkarak bugünden itibaren önümüzdeki günlerde, randevu olanlar dahil vatandaşları kabul edemeyeceklerini söyledi.
Büyükelçilik önündeki durumun saki olduğu belirtildi.
10:09 24.02.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna’ya ait iki Su-24 uçağını vurduk
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü, Smeloye ve Stepovoye yerleşimleri yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait iki Su-24 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.
10:09 24.02.2022
Euro, Aralık 2014'ten bu yana ilk defa 99 ruble'yi geçti
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