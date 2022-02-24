Donbass'a operasyon sürüyor| Puşilin: Donetsk’in tamamını geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Vasiliy Bodnar, düzenlediği basın toplantısında 'Rusya ile savaş halinde olduklarını' söyleyerek, "Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor" dedi.

Türkiye'den de destek beklediklerini kaydeden Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" dedi.

Bodnar, "Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus işadamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmamasının sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.