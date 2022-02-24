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https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-operasyon-baslatmasi-sonrasi-petrol-gaz-bugday-fiyatinda-rekor-uzerine-rekor-1054194535.html
Rusya'nın Donbass'a operasyon başlatması sonrası petrol, gaz, buğday fiyatında rekor üzerine rekor
Rusya'nın Donbass'a operasyon başlatması sonrası petrol, gaz, buğday fiyatında rekor üzerine rekor
Petrol fiyatları 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıktı. Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 41'i gördü. Buğday fiyatları 9.34 dolarla Ağustos... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:31+0300
2022-02-24T13:31+0300
ekonomi
doğalgaz
petrol
rusya
ukrayna
avrupa
buğday
altın
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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine operasyon başlatması sonrası, Brent petrol varil fiyatı 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Avrupa'da saat başına megavat gaz fiyatındaki artış, bugün bir ara Hollanda vadeli işlemlerinde yüzde 41'e kadar ulaştı. Almanya'nın mart ayı için vadeli doğalgaz fiyatı yüzde 31 arttı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin euro ödeyecekleri öngörüsü doğrultusunda, 1400 euro görüldü.Ukrayna krizinin tırmanması, hisse senedi piyasalarına keskin düşüş yaşatırken, petrol, enerji ve altın fiyatları hızla yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 euro ile tamamladıktan sonra bugüne 100 euronun üstünde başlayarak 125 euroyu gördükten sonra TSİ 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30.7 artışla 115 eurodan işlem gördü.Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıkarak 103 doları gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artarak 95.5 dolara çıktı.Yatırımcıların 'güvenli liman' addettiği altının ons fiyatı yüzde 2'ye yakın artarak 1.944 dolar seviyesine yükseldi. Bu bir yıldan uzun süredir en yüksek altın fiyatı olarak kayıtlara geçti.Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın tahıl ambarları arasında sayılmalarının da etkisiyle buğday fiyatları 9 yılın zirvesine çıktı. Buğday fiyatları 9.34 dolarla Ağustos 2012'den, mısır fiyatları ise 7.16 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Avrupa'da hisse senedi piyasalarında ise yüzde 3 düşüş yaşandı. Bitcoin değeri 35 bin dolara düştü.Avrupalılar, yükselen enflasyonun dizginlenemeyeceğine ve Kovid pandemisinden ekonomik büyümeyle çıkma planlarının sekteye uğrayacağına dair endişelerini dile getirdi.
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doğalgaz, petrol, rusya, ukrayna, avrupa, buğday, altın

Rusya'nın Donbass'a operasyon başlatması sonrası petrol, gaz, buğday fiyatında rekor üzerine rekor

13:31 24.02.2022
© Fotoğraf : PixabayBuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Petrol fiyatları 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıktı. Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 41'i gördü. Buğday fiyatları 9.34 dolarla Ağustos 2012'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine operasyon başlatması sonrası, Brent petrol varil fiyatı 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerine çıktı.
Avrupa'da saat başına megavat gaz fiyatındaki artış, bugün bir ara Hollanda vadeli işlemlerinde yüzde 41'e kadar ulaştı. Almanya'nın mart ayı için vadeli doğalgaz fiyatı yüzde 31 arttı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin euro ödeyecekleri öngörüsü doğrultusunda, 1400 euro görüldü.
Ukrayna krizinin tırmanması, hisse senedi piyasalarına keskin düşüş yaşatırken, petrol, enerji ve altın fiyatları hızla yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 euro ile tamamladıktan sonra bugüne 100 euronun üstünde başlayarak 125 euroyu gördükten sonra TSİ 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30.7 artışla 115 eurodan işlem gördü.
Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıkarak 103 doları gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artarak 95.5 dolara çıktı.
Yatırımcıların 'güvenli liman' addettiği altının ons fiyatı yüzde 2'ye yakın artarak 1.944 dolar seviyesine yükseldi. Bu bir yıldan uzun süredir en yüksek altın fiyatı olarak kayıtlara geçti.
Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın tahıl ambarları arasında sayılmalarının da etkisiyle buğday fiyatları 9 yılın zirvesine çıktı. Buğday fiyatları 9.34 dolarla Ağustos 2012'den, mısır fiyatları ise 7.16 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Avrupa'da hisse senedi piyasalarında ise yüzde 3 düşüş yaşandı.
Bitcoin değeri 35 bin dolara düştü.
Avrupalılar, yükselen enflasyonun dizginlenemeyeceğine ve Kovid pandemisinden ekonomik büyümeyle çıkma planlarının sekteye uğrayacağına dair endişelerini dile getirdi.
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