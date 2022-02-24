https://tr.sputniknews.com/20220224/sanliurfa-merkezli-isid-operasyonu-29-gozalti-1054194093.html
Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: 29 gözaltı
Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: 29 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:22+0300
2022-02-24T13:22+0300
2022-02-24T13:22+0300
türkiye
işid
operasyon
türkiye
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
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işid, operasyon, türkiye
Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: 29 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.