https://tr.sputniknews.com/20220224/sanliurfa-merkezli-isid-operasyonu-29-gozalti-1054194093.html

Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:22+0300

2022-02-24T13:22+0300

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türkiye

işid

operasyon

türkiye

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, operasyon, türkiye