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Serinin 3 başrol oyuncusu 'birbirini gösteren 3 Spider-Man' meme'ini canlandırdı
Serinin 3 başrol oyuncusu 'birbirini gösteren 3 Spider-Man' meme'ini canlandırdı
Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, Spider-Man’in çizgi filminin popüler meme’ini yeniden canlandırdı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:06+0300
2022-02-24T13:11+0300
spider-man
yaşam
film
tom holland
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2021'in gişe rekortmeni filmi ‘Spider-Man: No Way Home’un yarattığı heyecan dalgası hala devam ediyor. Sony Pictures filmin 22 Mart'tan itibaren dijital olarak yayınlanacağını, 12 Nisan'dan itibaren ise DVD ve Blu-Ray olarak satın alınabileceğini açıkladı.Hayranları sevindiren asıl sürpriz ise filmin yeni yayınlanacak verisyonlarında 80 dakikalık kamera arkası görüntüsünün yanı sıra Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın yer aldığı 20 dakikalık bonus görüntünün yer alacağının duyurulması oldu. Bu özel görüntülerin tanıtımı olarak paylaşılan kamera arkası klibi ve üçlünün 1967 yılının Spider-Man çizgi filminden alınan ve internette çok popüler bir meme'e dönüşen sahneyi canlandırdığı fotoğraf sosyal medyada, Marvel ve Spider-Man hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.Beyazperde’nin aktardığına göre videoda Tom Holland, tüm bu deneyimi 'kariyerimin en önemli olayı' olarak nitelendirirken, Andrew Garfiel "Ben ve Tobey sete geldiğimizde bizi büyük bir içtenlikle karşıladılar" şeklinde bir açıklama yaptı.
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spider-man, film, tom holland

Serinin 3 başrol oyuncusu 'birbirini gösteren 3 Spider-Man' meme'ini canlandırdı

13:06 24.02.2022 (güncellendi: 13:11 24.02.2022)
© SonySerinin 3 Spiderman'i, Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, meme
Serinin 3 Spiderman'i, Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, meme - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Sony
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Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, Spider-Man’in çizgi filminin popüler meme’ini yeniden canlandırdı.
2021'in gişe rekortmeni filmi ‘Spider-Man: No Way Home’un yarattığı heyecan dalgası hala devam ediyor. Sony Pictures filmin 22 Mart'tan itibaren dijital olarak yayınlanacağını, 12 Nisan'dan itibaren ise DVD ve Blu-Ray olarak satın alınabileceğini açıkladı.
Hayranları sevindiren asıl sürpriz ise filmin yeni yayınlanacak verisyonlarında 80 dakikalık kamera arkası görüntüsünün yanı sıra Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın yer aldığı 20 dakikalık bonus görüntünün yer alacağının duyurulması oldu. Bu özel görüntülerin tanıtımı olarak paylaşılan kamera arkası klibi ve üçlünün 1967 yılının Spider-Man çizgi filminden alınan ve internette çok popüler bir meme'e dönüşen sahneyi canlandırdığı fotoğraf sosyal medyada, Marvel ve Spider-Man hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.
Beyazperde’nin aktardığına göre videoda Tom Holland, tüm bu deneyimi 'kariyerimin en önemli olayı' olarak nitelendirirken, Andrew Garfiel "Ben ve Tobey sete geldiğimizde bizi büyük bir içtenlikle karşıladılar" şeklinde bir açıklama yaptı.
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