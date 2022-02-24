https://tr.sputniknews.com/20220224/sinopta-dijital-donusum-merkezi-acildi-yeter-ki-birileri-uretsin-bizim-de-destegimiz-olsun-1054209739.html
Sinop'ta Dijital Dönüşüm Merkezi açıldı: 'Yeter ki birileri üretsin, bizim de desteğimiz olsun'
Sinop'ta Dijital Dönüşüm Merkezi açıldı: 'Yeter ki birileri üretsin, bizim de desteğimiz olsun'
Sinop’ta girişimcilere yönelik fikir üretimine katkı sağlayacak Dijital Dönüşüm Merkezi hizmete başladı. Merkezin kurulmasına öncülük eden Sinop TSO Başkanı... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T18:01+0300
2022-02-24T18:01+0300
2022-02-24T18:01+0300
ekonomi
sinop
avni çakır
abdullah ayaz
dijital dönüşüm merkezi
erol karaömeroğlu
barış ayhan
teknokent
teknopark
sinop ticaret odası
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Dijital Dönüşüm Merkezi'nin açılış programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kamil Demirci, Kuzka Genel Sekreteri Serkan Genç, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve Sinop TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Çınar katıldı.Genç ve kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam sağlanması amaçlanıyorOcak ayında açılış duyurusu yapılan ve yaş sınırlaması olmaksızın herkese hitap edeceği açıklanan Dijital Dönüşüm Merkezi'nde, bilgisayar, internet altyapısı, CNC ve 3D yazıcı gibi prototip model üretimi için ihtiyaç duyulan her türlü materyalin bulunduğu vurgulandı. Merkezde özellikle genç ve kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam sağlanması amaçlanıyor. Üretmek isteyen ama imkanı olmayan herkese açık davetMerkez açılışında kurdele kesiminin ardından Sinop TSO Dış İlişkiler ve Projeler Yetkilisi Burak Caner Çağlayan katılan misafirlere merkez hakkında bilgiler verdi. Dijital Dönüşüm Merkezi için “Kafasındaki fikri uygulamaya dökebileceği laboratuvar ortamını kurduk” diyen TSO Başkanı Salim Akbaş, yaş ve meslek sınırlamasının olmadığını belirterek, üretmek isteyen fakat imkanı olmayan herkesi Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesine davet etti. 'Yeter ki birileri bir şeyler üretsin, bizim de ona katkımız olsun'Akbaş, merkezi, 'aklında herhangi bir fikri olup o fikrini kâğıt ortamından uygulama alanına dökebileceği bir laboratuvar' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
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Sinop'ta Dijital Dönüşüm Merkezi açıldı: 'Yeter ki birileri üretsin, bizim de desteğimiz olsun'
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Sinop’ta girişimcilere yönelik fikir üretimine katkı sağlayacak Dijital Dönüşüm Merkezi hizmete başladı. Merkezin kurulmasına öncülük eden Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, “Yeter ki birileri üretsin, bizim de desteğimiz olsun” dedi.
Dijital Dönüşüm Merkezi'nin açılış programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kamil Demirci, Kuzka Genel Sekreteri Serkan Genç, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve Sinop TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Çınar katıldı.
Genç ve kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam sağlanması amaçlanıyor
Ocak ayında açılış duyurusu yapılan ve yaş sınırlaması olmaksızın herkese hitap edeceği açıklanan Dijital Dönüşüm Merkezi'nde, bilgisayar, internet altyapısı, CNC ve 3D yazıcı gibi prototip model üretimi için ihtiyaç duyulan her türlü materyalin bulunduğu vurgulandı. Merkezde özellikle genç ve kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam sağlanması amaçlanıyor.
Üretmek isteyen ama imkanı olmayan herkese açık davet
Merkez açılışında kurdele kesiminin ardından Sinop TSO Dış İlişkiler ve Projeler Yetkilisi Burak Caner Çağlayan katılan misafirlere merkez hakkında bilgiler verdi. Dijital Dönüşüm Merkezi için “Kafasındaki fikri uygulamaya dökebileceği laboratuvar ortamını kurduk” diyen TSO Başkanı Salim Akbaş, yaş ve meslek sınırlamasının olmadığını belirterek, üretmek isteyen fakat imkanı olmayan herkesi Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesine davet etti.
'Yeter ki birileri bir şeyler üretsin, bizim de ona katkımız olsun'
Akbaş, merkezi, 'aklında herhangi bir fikri olup o fikrini kâğıt ortamından uygulama alanına dökebileceği bir laboratuvar' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Benim de özellikle üzerinde durduğum Teknokent ve Teknopark’ların Sinop ölçeğinde birinci adımı. Burada bir yaş ve meslek sınırlaması yok. Biz Ticaret Odası, üniversite ve özel sektörde faaliyet gösteren bazı işletmelerle ortak düşündüğümüz ve o düşüncemizi uygulamaya çalışacağımız bir alan olacak. Örneğin faydalı bir model olacağını düşündüğünüz projeyi kâğıda döktükten sonra eğer laboratuvar imkânınız yoksa üniversitedeki hocalarımızın denetimi ve gözetiminde hayalinizden geçen faydalı olacağına inandığınız ürünlerin birinci elden prototipi üretilebileceği bir alan. Umarız burada yapılacak olan ürünlerden birkaç tanesinin hem kente hem ülkeye fayda getireceği bir model olursa, kent ve ülke ekonomisine desteğimiz olacaktır. Yeter ki birileri bir şeyler üretsin, bizim de ona katkımız olsun."