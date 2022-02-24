https://tr.sputniknews.com/20220224/tacizle-sucladigi-otobus-soforunu-olduren-saniga-agirlastirilmis-muebbet-istemi-1054209413.html

Tacizle suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tacizle suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa'da, 6 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 2 yıl önce Ahmet Budak'ı bıçakla öldüren tutuklu sanık Mutlu Bozkurt'un yargılanmasına... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:57+0300

2022-02-24T17:57+0300

2022-02-24T17:57+0300

türkiye

taciz

suçlama

öldürme

dava

ağırlaştırılmış müebbet

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2020 yılında Bursa’da gerçekleşen olayda, Mutlu Bozkurt, tartıştığı otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla yaraladı. Bozkurt, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar Budak'ın başında bekledi. Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Mutlu Bozkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu Bozkurt'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Mutlu Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ahmet Budak'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Mahkemede savunma yapan Mutlu Bozkurt, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel tacize uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Olaydan 3-4 ay önce araştırarak bana çocukken taciz edenin Ahmet Budak olduğunu öğrendim. Olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim" diye konuştu.Duruşmada savcı, sanığın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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taciz, suçlama, öldürme, dava, ağırlaştırılmış müebbet