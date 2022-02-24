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Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Taliban ve Pakistan güvenlik güçleri arasında, sınır kapısında çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı iddia edildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
taliban
afganistan
pakistan
çatışma
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Afganistan ile Pakistan arasında bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı bölgesinde, ülkede yönetimi ele geçiren Taliban örgütü ile Pakistan güvenlik güçleri çatıştı.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.İlk ateşin Pakistan güçlerince açıldığını öne süren Mücahid, "Her iki tarafın liderleri bilgilendirildi ve durum şu an kontrol altında. Bu olayın neden meydana geldiğine yönelik kapsamlı bir araştırma yapacağız" ifadelerini kullandı.Mücahid, ölü ve yaralı bilgisini paylaşmadı.Afgan basın kuruluşu TOLO'ya göre olayda 1 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Taliban güçlerinin çatışma alanına ek kuvvetler gönderdiği görüldü.Spin Boldak Sınır Kapısı, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Pakistan sınırında bulunuyor.
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taliban, afganistan, pakistan, çatışma

Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

20:12 24.02.2022 (güncellendi: 20:14 24.02.2022)
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Jorge Silva
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Taliban ve Pakistan güvenlik güçleri arasında, sınır kapısında çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Afganistan ile Pakistan arasında bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı bölgesinde, ülkede yönetimi ele geçiren Taliban örgütü ile Pakistan güvenlik güçleri çatıştı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

İlk ateşin Pakistan güçlerince açıldığını öne süren Mücahid, "Her iki tarafın liderleri bilgilendirildi ve durum şu an kontrol altında. Bu olayın neden meydana geldiğine yönelik kapsamlı bir araştırma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Mücahid, ölü ve yaralı bilgisini paylaşmadı.
Afgan basın kuruluşu TOLO'ya göre olayda 1 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Taliban güçlerinin çatışma alanına ek kuvvetler gönderdiği görüldü.
Spin Boldak Sınır Kapısı, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Pakistan sınırında bulunuyor.
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