https://tr.sputniknews.com/20220224/tarim-ve-orman-bakanligi-bugday-olmak-uzere-hububat-ve-ham-maddelerde-arz-sikintisi-yasanmayacak-1054209279.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Buğday olmak üzere hububat ve hammaddelerde arz sıkıntısı yaşanmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı: Buğday olmak üzere hububat ve hammaddelerde arz sıkıntısı yaşanmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T17:55+0300

2022-02-24T17:55+0300

2022-02-24T18:12+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

buğday

hammadde

rusya

ukrayna

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Bakanlık açıklamasında, uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkanlarının mevcut olduğu belirtilere, "Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir" ifadelerine yer verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:"Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte uluslararası gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır.Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler ve bunun uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkileri de Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.Ancak, son günlerde, söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkemizin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Karadeniz havzasında bulunan ülkeler, dünya hububat ticaretinde önemli konumda bulunmakta olup, ülkemize sağladığı lojistik avantaj nedeniyle de bu bölge ile olan ticaret hacmi günden güne artış göstermiştir.Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dâhil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir.Her ne kadar Rusya ve Ukrayna ülkemizin hububat tedarikinde son yıllarda ağırlık kazanmış olsa da uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkânları mevcuttur.Bunun yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen un ve yem regülasyonu çalışmaları devam etmektedir.Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda her türlü hazırlığı mevcut olup ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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tarım ve orman bakanlığı, buğday, hammadde, rusya, ukrayna