https://tr.sputniknews.com/20220224/tarkandan-geccek-sarkisiyla-ilgili-ilk-yorum-sevginiz-desteginiz-icin-sonsuz-tesekkurler-1054213620.html
Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler
Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler
Megastar Tarkan, 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklamada bulunarak, takipçilerine teşekkür etti. Tarkan, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T20:52+0300
2022-02-24T20:52+0300
2022-02-24T20:52+0300
türkiye
tarkan
geççek
müzik
pop
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Türkiye’nin ‘Megastar’ lakaplı pop müzik sanatçısı Tarkan, geçen hafta dinleyiciyle buluşturduğu 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Tarkan, güzel yorumlar için teşekkür etti.Tarkan, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klipini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”
https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
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Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler
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Megastar Tarkan, 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklamada bulunarak, takipçilerine teşekkür etti. Tarkan, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ‘Megastar’ lakaplı pop müzik sanatçısı Tarkan, geçen hafta dinleyiciyle buluşturduğu 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Tarkan, güzel yorumlar için teşekkür etti.
Tarkan, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klipini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”