https://tr.sputniknews.com/20220224/tarkandan-geccek-sarkisiyla-ilgili-ilk-yorum-sevginiz-desteginiz-icin-sonsuz-tesekkurler-1054213620.html

Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler

Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler

Megastar Tarkan, 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklamada bulunarak, takipçilerine teşekkür etti. Tarkan, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T20:52+0300

2022-02-24T20:52+0300

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türkiye

tarkan

geççek

müzik

pop

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Türkiye’nin ‘Megastar’ lakaplı pop müzik sanatçısı Tarkan, geçen hafta dinleyiciyle buluşturduğu 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Tarkan, güzel yorumlar için teşekkür etti.Tarkan, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klipini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”

https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html

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tarkan, geççek, müzik, pop