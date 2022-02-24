Türkiye
SON DAKİKA | Lavrov: Ukrayna rejimi, Donbass sorununu güç yoluyla çözme girişimlerinden vazgeçmedi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220224/tarkandan-geccek-sarkisiyla-ilgili-ilk-yorum-sevginiz-desteginiz-icin-sonsuz-tesekkurler-1054213620.html
Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler
Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler
Megastar Tarkan, 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklamada bulunarak, takipçilerine teşekkür etti. Tarkan, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T20:52+0300
2022-02-24T20:52+0300
türkiye
tarkan
geççek
müzik
pop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053983612_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9877cbd4f26a66b24a357b0366911b8d.jpg
Türkiye’nin ‘Megastar’ lakaplı pop müzik sanatçısı Tarkan, geçen hafta dinleyiciyle buluşturduğu 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Tarkan, güzel yorumlar için teşekkür etti.Tarkan, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klipini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”
https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053983612_123:0:1023:675_1920x0_80_0_0_68d02fd571c8a4a4b993f8e782db6dff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarkan, geççek, müzik, pop

Tarkan'dan ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk yorum: Sevginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler

20:52 24.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeTarkan - Geççek
Tarkan - Geççek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olGoogle news
Megastar Tarkan, 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklamada bulunarak, takipçilerine teşekkür etti. Tarkan, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ‘Megastar’ lakaplı pop müzik sanatçısı Tarkan, geçen hafta dinleyiciyle buluşturduğu 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Tarkan, güzel yorumlar için teşekkür etti.
Tarkan, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klipini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
TÜRKİYE
Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek
17 Şubat, 21:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала